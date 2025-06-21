Mor un home en l’incendi d’un pis al carrer Príncep de Viana de Lleida
Els Bombers van localitzar la víctima durant les tasques de ventilació després d’extingir el foc; es va confinar els veïns i no hi ha afectació estructural a l’edifici
Els Bombers de la Generalitat van treballar, ahir a la nit, en un incendi amb una víctima mortal en un pis de Lleida. L’avís de l’incendi es va rebre a les 23.15 hores al carrer del Príncep de Viana. L’alertant informava que sortia fum del balcó del primer pis d’un edifici de planta baixa i sis pisos.
Fins al lloc s’hi van desplaçar cinc dotacions amb una quinzena d’efectius (tres camions d’aigua, l’autoescala i un vehicle de comandament) que en arribar van localitzar l’incendi en un pis de la primera planta i fum al calaix de l’escala. Es va demanar als veïns de les plantes superiors que es confinessin a l’interior dels seus domicilis i es van iniciar les tasques d’extinció.
A l’interior del pis, i quan ja començaven les tasques de ventilació, es va localitzar, sense vida, el cos d’un home. Es van descartar més víctimes a l’interior així com afectació estructural de l’immoble.
Es va fer també una obertura al forat de l’escala de l’edifici, per una claraboia, per tal de forçar la ventilació natural i es va comprovar amb el detector de gasos si l’estructura estava neta de fums. També es va revisar i ventilar l’interior d’una casa adossada al Passatge del Roser de Flix.
Fins al lloc del sinistre s’hi van desplaçar 5 indicatius dels Mossos d’Esquadra que es van fer càrrec de la investigació i de les tasques judicials pertinents. També s’hi van desplaçar dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques així com efectius de la Policia Local, que va fer el tall del carrer, i de les companyies de serveis.