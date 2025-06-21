Queixes per falta de servei mèdic als Mangraners
Els veïns diuen que el consultori té poques prestacions. Destaquen que només hi ha un facultatiu un dia a la setmana
Els veïns dels Mangraners denuncien que el consultori mèdic del barri no cobreix les necessitats assistencials. Alerten de la falta de personal mèdic estable, la manca d’Urgències i les dificultats per aconseguir cita. La situació genera malestar, especialment entre les persones grans que tenen dificultats per desplaçar-se fins al CAP de la Bordeta, el centre mèdic al qual està associat.
“Quan van obrir ens van obligar a anar a aquest consultori, quan trucaves al CAP de la Bordeta per defecte ens enviaven aquí i ara no ens donen servei”, es va queixar una usuària. “Ve un metge un dia a la setmana o fins i tot cada dos setmanes des de fa una mica més d’un mes i mig”, va indicar un altre, que va afegir que no “ens donen servei i ens obliguen a ser atesos per urgència a la Bordeta i aguantar llargues esperes perquè hi anem sense cita prèvia”. “Tampoc tenim servei de pediatria, jo m’he canviat a una mútua privada”, es va queixar una altra veïna.
D’altres reclamen més informació i transparència sobre les previsions de millora o reforma del consultori, com indica una placa col·locada a la façana del centre. “Si no tenim atenció mèdica per què volem una ampliació del centre? Que s’estalviïn els diners”, va destacar una dona. “La remodelació no es farà però l’alcalde ens va anunciar a la festa major que plantegen crear un CAP nou al barri”, va explicar Pilar Sánchez, presidenta de l’Associació de Veïns dels Mangraners.
En resposta a les queixes, fonts del departament de Salut expliquen que, en absència del facultatiu habitual, el centre ofereix atenció mèdica dos dies a la setmana i cinc d’infermeria.
Les urgències, fora d’aquest horari, es deriven al CAP de la Bordeta, a 3,5 quilòmetres, que disposa de tots els serveis d’Atenció Primària. Al seu torn, Salut argumenta que una part de la població dels Magraners, per decisió pròpia, no està vinculada al consultori, sinó directament a l’equip del CAP de la Bordeta, i va detallar que té assignats 1.466 usuaris adults.