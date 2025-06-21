Veterinària exigeix ampliar el grau a sis anys i les universitats ho rebutgen
Ara no compleixen els estàndards europeus
La subdirecció del Grau de Veterinària de la UdL, juntament amb el col·lectiu d’estudiants del centre, ha expressat el seu desacord amb la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles de no sotmetre a votació l’ampliació de la titulació a 360 crèdits ECTS malgrat haver estat aprovada pel ministeri de Sanitat.
En un escrit firmat per professors i representants estudiantils, van informar que l’actual estructura de 300 crèdits en la titulació de Veterinària dificulta l’adquisició de les competències clíniques exigides per la normativa europea i denuncien les limitacions estructurals que arrossega la formació a la UdL. Entre les més destacades, l’absència d’un hospital veterinari propi, l’escassa representació d’àrees clau com la medicina d’animals petits i equins o la dificultat per garantir pràctiques clíniques suficients i diversificades.
A més, adverteixen de l’elevada càrrega docent que suporten els estudiants sense l’equilibri necessari entre teoria i pràctica, i que en conseqüència han desenvolupat problemes de salut mental.
La reivindicació és compartida per les facultats de l’estat i, a l’espera d’una resposta institucional, defensen en una carta pública que la reforma no només compliria els estàndards europeus, sinó que “representaria una oportunitat estratègica per reforçar la qualitat docent, impulsar les competències clíniques i avançar cap a un model més just, equitatiu i alineat amb els valors del benestar animal i la salut pública” i així evitar “reduir la mobilitat dels estudiants de les nostres universitats al no complir els estàndards europeus”, va afegir la subdirectora del grau de Veterinària, Irina Garcia, a SEGRE.