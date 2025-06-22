Ponent és la zona amb més accident per xoc amb fauna a les carreteres catalanes
Entre el 2014 i l'abril del 2025, la capital del Segrià n'ha comptabilitzat 699, mentre que Artesa de Segre la segueix, amb 383
Les carreteres catalanes van registrar 15 accidents de trànsit al dia per xoc amb animals l'any passat, 10 dels quals, amb senglars. Els sinistres amb fauna involucrada han augmentat prop d'un 50% entre el 2019 i el 2024. El Segrià, la Noguera i la Segarra concentren alguns dels punts més crítics de Ponent, com la C-12 a Corbins i Llardecans o l’A-2 a Granyanella. Segons Montse Fernandez, cap de la Unitat de Trànsit de Lleida, l’augment d’aquests sinistres es deu a la creixent presència d’animals, que busquen aliment als camps de conreu. A Ponent, els xocs amb fauna ja representen el 57% dels accidents de trànsit, una proporció molt superior a la de les zones metropolitanes, on no superen el 15%.
Malgrat que el 95% dels sinistres no causen víctimes, en la darrera dècada han mort deu persones en accidents d’aquest tipus. Només en els primers mesos del 2025, ja s’han registrat tres morts, dues d’elles de motoristes en xocs amb senglars. Aquesta realitat ha impulsat mesures com la instal·lació de sistemes d’alerta per presència d’animals a la carretera, com el desplegat a l’N-260 a Cabanelles, i la construcció de passos de fauna per reduir la perillositat.
Els Mossos d’Esquadra insisteixen que, davant la irrupció sobtada d’un animal a la via, no s’han de fer maniobres brusques per esquivar-lo. La sotsinspectora Mònica Carafí recomana subjectar el volant amb fermesa i frenar amb força per evitar sortir de la via o envair el sentit contrari. Les carreteres més perilloses per aquest tipus d’accidents són les que travessen zones boscoses i sinuoses, especialment durant les nits d’hivern, quan els senglars són més actius, i durant les matinades de primavera, quan es detecta més presència de cabirols.
Davant l’increment d’accidents, moltes asseguradores ja incorporen per defecte la cobertura per sinistres amb fauna cinegètica. El vicepresident del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, Joan Nogué, assegura que la cobertura ja està “estandarditzada”, perquè “gairebé tothom coneix algú que ha patit un incident d’aquest tipus”. Tot i això, en cas d’accident, la responsabilitat sol recaure en el conductor, excepte si s’ha produït una batuda de caça en les dotze hores prèvies.