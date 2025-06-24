Rebaixes d’estiu anticipades en cada vegada més establiments
Ja les han començat almenys una vintena a l’Eix Comercial i en grans superfícies. Els descomptes ja arriben fins al 50% i en algunes, fins i tot al 70%
Si la calor d’estiu s’avança cada vegada més, el mateix passa amb les rebaixes. Lluny queden els temps en què era obligatori esperar a l’1 de juliol per iniciar la temporada de descomptes, però és que alguns establiments van començar a anunciar rebaixes ja divendres passat dia 20. I ahir ja eren una vintena les botigues de l’Eix Comercial amb cartells als aparadors, algunes de les quals promocionant descomptes de fins al 70%. D’altres es queden ara per ara en el 50% o el 60% i d’altres no necessiten cap percentatge. També van començar les rebaixes abans del cap de setmana passat en grans superfícies, com les del grup Wala.
Bona part de les botigues que encara no ofereixen descomptes ho faran aviat. Així, els comerços del grup Inditex, propietari de Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius i altres firmes, iniciaran les rebaixes demà a les set de la tarda en la seua aplicació i a la pàgina web, i l’endemà a les botigues físiques. La resta, esperaran a l’arrancada tradicional de l’1 de juliol, que ja no és preceptiu des de la liberalització comercial, però es continua mantenint de forma oficiosa.
En el que molts comerciants sí que estan d’acord és que no és necessari mantenir el període de descomptes durant tant de temps, ja que solen allargar-se durant tot l’estiu, perquè el gruix de les vendes se sol concentrar en les primeres setmanes.
Compres durant el pont
En tot cas, malgrat la calor, ahir a mitja tarda no eren pocs els que es van atansar a l’Eix a aprofitar el dilluns laborable al mig del pont per fer compres. De fet, Pimec Comerç Lleida presentarà demà la campanya Refugis climàtics: el teu comerç al teu costat, en la qual informaran que els ciutadans poden refugiar-se de les altes temperatures als establiments comercials de la ciutat.