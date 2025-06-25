Entreguen 2.000 firmes contra la despesa militar en el ple de divendres
La plataforma Aturem les Guerres de la Marea Pensionista entregarà al ple municipal d’aquest divendres les prop de 2.000 firmes en contra de l’augment de la despesa militar que ha estat recollint des de març a la plaça Paeria. Les presentarà juntament amb una moció amb la qual instarà els regidors que s’oposin a “una escalada bel·licista que només beneficia quatre personatges molt rics i va en contra de la immensa majoria”, va valorar el portaveu de la plataforma, Jaume Añé. Paral·lelament, el grup municipal del Comú presentarà una moció “sobre la situació a Gaza i la defensa dels drets humans”.
Així mateix, la Fundació Antisida de Lleida presentarà una moció “per garantir un model integral, eficient i comunitari de la gestió del Centre de Sexualitats de Lleida”.
Per part dels grups municipals, ERC i Junts defensaran una moció conjunta per al “manteniment de la ludoteca pública de la Generalitat Arenys del Segre”. Mentrestant, Vox instarà amb una altra a la “creació d’un registre municipal de persones electrodependents” i a la “implantació de mesures d’assistència davant de possibles talls elèctrics”. Per la seua part, el Partit Popular presentarà una moció per a la “protecció efectiva dels nens i la reforma del sistema de tutela a Catalunya”. Finalment, ERC n’ha registrat una altra per a la “garantia d’un futur digne per a l’Aula de Teatre”.