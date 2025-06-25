La Paeria de Lleida diu que el POUM ja preveu la nova estació de tren a Onze de Setembre
El govern municipal assegura que Junts i l’Estat l’havien informat de les seues converses. PP, ERC i el Comú consideren que aquesta inversió no és prioritària
El govern de la Paeria va assegurar ahir que havia estat informat de les converses entre Junts i representants de l’Administració General de l’Estat sobre l’estudi per a una nova estació de trens a Onze de Setembre, tant per part del grup parlamentari, amb qui ja ha mantingut reunions per tractar aquesta qüestió, com de l’Estat.
“L’alcalde i el govern municipal valoren molt positivament aquesta aposta per la mobilitat, que concorda amb el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que preveu aquesta nova estació que ha de connectar amb la via fèrria soterrada i facilitar l’accés als centres hospitalaris de la ciutat”, va indicar una portaveu municipal, i va afegir que faran més valoracions una vegada mantinguin la reunió prevista amb el ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Precisament, el cap de l’oposició a la Paeria i líder del Partit Popular, Xavi Palau, també va destacar que aquesta possible estació ja està contemplada en el nou POUM. “Ho venen com un gran anunci quan fa mesos que ja està sobre paper. Només és una estratègia de PSC i Junts per justificar el pacte tant a Lleida com a Madrid. Amb aquesta situació, Isidre Gavín i Violant Cervera són la crossa de Fèlix Larrosa i Pedro Sánchez perquè continuïn desgovernant Lleida i Espanya”, va indicar.La diputada d’ERC per Lleida Inés Granollers va manifestar per la seua part que “qualsevol inversió a Lleida és bona sempre que no faci perdre altres inversions més necessàries que una altra estació dins de la ciutat, que no és un clam ciutadà”, i va instar els grups parlamentaris a no fer “brindis al sol que poden crear frustracions”.
La regidora del Comú, Laura Bergés, també creu que “aquest tipus d’anuncis són un brindis al sol i desvien esforços i atenció respecte a reclamacions més urgents, mentre resta pendent el reforç de Rodalies, la recuperació dels servei a Montsó amb parades a Almacelles i Raimat i la millora de l’Avant a Barcelona”.