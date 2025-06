Platges de Lleida: els veïns demanen millorar els accessos i zones de restauració mòbils per al parc de la canalització de Lleida

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha presentat aquest matí els resultats dels processos participatius per donar-li nous usos al parc de la canalització del Segre i l’edifici de la vella estació d’autobusos del carrer Saracíbar. Uns projectes que van arrancar fa nou mesos i en els que han participat un total de 850 veïns i en els quals s’han presentat 190 propostes.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, i el regidor de Participació, Roberto Pino, han detallat que per al procés de la canalització, conegut com 'Les Platges de Lleida' han participat 559 persones, s’han detectat 209 necessitats i recollides 129 propostes que s’han agrupat a tres blocs: Naturalesa; Usos i accessibilitat; i Zones esportives.

Pino ha detallat que les principals idees són convertir el marge dret en un espai "més verge a nivell natural i de biodiversitat" mentre que el marge esquerre concentri activitat més lúdica. També es proposa habilitar nous accessos que interconnectin els dos costats de la canalització, millorar la il·luminació i habilitar banys públics, zones de restauració mòbils i espais per a activitats culturals.

D’altra banda, els veïns demanen de dotar la zona de parcs per a gossos, una platja urbana amb zones de descans i jocs d’aigua i zones per a la pràctica esportiva. "La millora ambiental de la zona, millorar els accessos i crear de nous i oferir zones esportives i espais de lleure són les propostes que més suport ciutadà han tingut", ha destacat l’edil de Participació.

En relació amb el procés participatiu per definir els nous usos de l’antiga estació d’autobusos, que ara és un baixador i d’aquí a un any es traslladarà l’activitat a la nova terminal que s’està construint al costat de la de trens, han participat 296 persones, s’han detectat 81 necessitats i recopilat 61 propostes dividides en 4 temàtiques: Serveis dotacionals i sanitaris; Educatius; Esportius; i Comercials.

En aquest sentit, Pino ha concretat que la ciutadania proposa que aquest espai sigui un aparcament públic, un Centre d’Atenció Primària, una biblioteca pública, un casal de cultura popular, un espai poliesportiu amb pistes de bàsquet, volei, zones d’escalada o piscines cobertes, un refugi climàtic o un mercat de proximitat amb espais de restauració. "Tenim clar que volem que aquest sigui un equipament motor per a la zona, que pugui acollir múltiples usos i dot a la zona de millor mobilitat i serveis," ha conclòs Pino.

Per la seua part, Larrosa ha dit que el següent pas serà convocar un concurs d’idees. Per a 'Les Platges de Lleida' es farà un d’enfocat a operadors "que a partir de les aportacions ciutadanes facin un projecte realista i viable" i que en cada proposta es fixarà un pressupost. Quant a l’estació de busos, el concurs d’idees estarà enfocat en l’aspecte arquitectònic, "ja que s’haurà d’analitzar l’encaix de l’edifici amb les idees recopilades i veure si són executables, ja que, per exemple, seria difícil habilitar un aparcament públic en un espai com est", ha dit l’alcalde.

Ha afegit que la previsió és convocar els concursos d’idees al setembre i ha avançat que per al de 'Les Platges de Lleida' ja hi ha operadors interessats.