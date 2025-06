Protesta de professionals sanitaris per exigir al Govern que cessi les retallades de pagues extres

Publicat per acn / redacció Creat: Actualitzat:

Infermeres, llevadores i fisioterapeutes s'han concentrat aquest dijous a les portes de quatre centres sanitaris de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona per reclamar al Govern que acabi amb les retallades de les pagues extraordinàries. Sota el lema 'De la nostra extra, que no se'ns mengin ni un euro', les concentracions s'han organitzat al CAP Bordeta-Magraners, a l'hospital Joan XXIII, a l'hospital Josep Trueta i a l'hospital Vall d'Hebron. Els professionals sanitaris han denunciat que han perdut 30 pagues des del 2010, l'equivalent a uns 11.000 euros. Per això, reclamen recuperar l'import íntegre de les pagues extres per a tots els professionals de la sanitat pública en la pròxima Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

La concentració a la capital del Segrià ha comptat amb la participació d'una trentena de professionals sanitaris. Durant l'acte s'ha fet la lectura d'un manifest "per posar veu a una injustícia". El document destaca que els sanitaris han perdut una mitjana de 700 euros des de fa 15 anys. "Estem cansats. El cost de vida va pujant i els nostres sous no", ha explicat la delegada de SATSE i infermera a l'hospital Arnau de Vilanova, Cristina Cordero.

El document també apunta que es tracta d'una situació "que ve de lluny", amb governs de colors diferents, i que, en conseqüència, els professionals acumulen una "important pèrdua de poder adquisitiu que asfixia". "Nosaltres treballem amb il·lusió i intentem fer la millor atenció al ciutadà però volem el sou que mereixem", ha conclòs Cordero.