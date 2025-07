Competències bàsiques: el nivell en 4t d'ESO és baix en anglès, matemàtiques i ciència i tecnologia

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els alumnes de 4t d'ESO no obtenen el nivell a partir del qual es considera que s'ha assolit la competència en anglès, matemàtiques i ciència i tecnologia en les proves de final d'etapa d'enguany. Aquestes suposen tres de les cinc matèries de què es van examinar els estudiants, que sí que obtenen una puntuació que equival a un bon nivell a català i castellà. A 6è de primària, els alumnes no assoleixen el nivell a ciència i tecnologia, i sí que ho fan a català, castellà, anglès i matemàtiques. Pel que fa a les tendències respecte a l'any passat, els nivells són més baixos a català, matemàtiques i ciències a 6è i més alts a castellà i anglès; mentre que a 4t d'ESO empitjoren a castellà, anglès i ciències, i pugen a matemàtiques i català.

Un total de 79.142 alumnes de 4t d'ESO de centres de titularitat pública i privada van fer les proves de final d'etapa aquest any. Aquestes avaluen l'assoliment de competències en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i ciència, tecnologia i enginyeria. A partir de 70 punts es considera que el nivell és bo i que s'ha assolit la competència, cosa que només passa en dues de les cinc matèries aquest any.

Així, els alumnes obtenen un 69,1 a llengua anglesa, un 69,8 a matemàtiques i un 67,9 a ciència, tecnologia i enginyeria. En el cas de l'anglès, el resultat és inferior al 73,1 de l'any passat, però està per sobre del 68,4 del 2022. Pel que fa a matemàtiques, el resultat és millor que el de l'any passat, quan va ser de 64,9, però, tot i això, no s'arriba al nivell bo. Per últim, el resultat més baix es dona en ciència, tecnologia i enginyeria, amb un 67,9 que està per sota del 72,6 de l'any passat però per sobre del 63,6 del 2022.

En les dues matèries en què els alumnes sí que se situen per sobre del nivell bo, hi ha una millora destacada a català, on es passa del 70,7 de l'any passat al 75,1, mentre que en llengua castellana es baixa del 75,6 al 74,2.

Si es distribueixen els alumnes pel nivell d'assoliment de les competències, la majoria se situen en el nivell mitjà-alt en totes les matèries. Tot i això, hi ha un 19,2% d'alumnes amb un nivell d'assoliment baix a llengua anglesa, un 19,1% a ciència, tecnologia i enginyeria, un 12,2% a català i un 12% a castellà. A l'altre extrem, hi ha un 27,8% en el nivell alt a castellà, un 22% en català, un 21,9% en matemàtiques i un 19,5% en ciència.

Si es posa el focus en determinades dimensions, hi ha un 12,9% d'alumnes amb un nivell baix a expressió escrita -on la mitjana tampoc arriba als 70 punts d'assoliment sinó que és de 66,3- i un 11,4% en comprensió lectora, percentatges que són del 9,5% i del 15,5% en castellà. Pel que fa a l'anglès, destaca que el 28,8% dels estudiants tenen un nivell baix en expressió escrita, un 18,4% en comprensió lectora i un 15,7% en comprensió oral. Aquí, però un 41,9% està en el nivell alt. En el cas de les matemàtiques els principals problemes es donen en l'apartat d'espai, forma i mesura, on fins a un 38,8% tenen un nivell baix i on la mitjana és d'un 51,8. Per últim i pel que fa a la ciència, el 17,1% dels alumnes tenen nivell baix en explicar fenòmens naturals i tecnològics, on la puntuació final és de 64,8; i un 16,1% té problemes a l'hora d'interpretar informació de caràcter cientificotecnològic –puntuació mitjana de 65,5–.

S'assoleix el nivell bo en quatre de cinc matèries a 6è

En el cas de 6è de primària, les proves les van fer 70.064 alumnes. Els resultats mostren que s'assoleix el nivell bo (70 punts) en quatre de les cinc matèries. Són llengua catalana (73,5), castellana (76,5), anglesa (75,7) i matemàtiques (70,4). En canvi, ciència, tecnologia i enginyeria obté 66,3 punts.

Pel que fa a les tendències, milloren els resultats respecte a l'any anterior en llengua castellana, de 73,9 a 76,5 i en llengua anglesa, de 73,2 a 75,7. En canvi, empitjoren per a les altres tres matèries i en dues d'elles s'obtenen els pitjors resultats des que van començar les proves. Aquest darrer cas és del de matemàtiques, que baixa del 74,3 al 70,4, una xifra no assolida mai des que es van posar en marxa les proves el 2009. El mateix passa amb ciència, tecnologia i enginyeria, que baixa del 74,3 del 2024 al 66,3 d'enguany, també la més baixa des que es va introduir aquesta matèria el 2018. Pel que fa a la tercera matèria que empitjora resultats, llengua catalana, es passa del 74,7 de l'any passat al 73,5 enguany, tot i que se situa per sobre del 72,7 del 2023.

Pel que fa a la distribució dels alumnes, el percentatge dominant està al nivell mitjà-alt per a totes les matèries. Tot i això, hi ha un 22,6% al nivell baix a ciència, tecnologia i enginyeria, un 17,5% en matemàtiques i un 15,3% en llengua catalana. En l'altre extrem, hi ha un 32% en el nivell alt en castellà i el mateix percentatge en llengua anglesa, i un 26,8% en llengua catalana.

Si es miren dimensions concretes, en llengua catalana els principals problemes es donen en expressió escrita, on la mitjana obtinguda és de 67 i amb un 16% d'alumnes en el nivell baix. A castellà els resultats són millors, tot i que un 12,9% està en el nivell baix en comprensió oral. En el cas d'anglès, un 18% està en el nivell baix en comprensió lectora però hi ha un 37,8% que se situa en el nivell alt en aquesta mateixa dimensió. Pel que fa a les matemàtiques, no s'assoleix la competència en relacions i canvi, amb un 21,3% dels alumnes en el nivell baix i una puntuació mitjana de 66,1. Per últim, cap de les dimensions analitzades obtenen els 70 punts en ciència i tecnologia, amb un 29,4% dels alumnes en el nivell baix en reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.

Biaix de gènere i coneixements bàsics

Els resultats de 6è no mostren un biaix de gènere en l'àmbit de ciències però sí un millor rendiment dels nens en matemàtiques i de les nenes en llengües. En canvi, a 4t d'ESO sí hi ha un rendiment més baix de les noies en ciències i, sobretot, en matemàtiques. Novament, el rendiment en llengües és més baix entre els nois.

La directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum, Mercè Andreu, ha explicat que per fer front a aquesta realitat s'impulsarà un programa per apropar les professions STEAM a l'alumnat, amb visites a empreses i xerrades formatives als centres. De moment, es posarà en marxa un pilot a 250 centres de primària i ESO a partir del curs vinent.

També es farà un pilotatge a 250 centres on la inspecció avaluarà els resultats en matemàtiques i comunicació lingüística i proposarà propostes de millora. A més, es desplegarà el programa PCAMT, de pensament computacional i matemàtiques, en 900 centres de primària amb resultats mitjans per millorar la franja alta.

Andreu ha reconegut que alguns alumnes no han sabut contestar algunes preguntes perquè no entenien els conceptes que se'ls plantejaven, per això el Departament continuarà publicant les concrecions curriculars amb els sabers mínims que han d'assolir els alumnes. La previsió és que les concrecions en les matèries de ciències estiguin enllestides a l'octubre. A més, s'està treballant en orientacions i exemples d'activitats que els docents poden fer a l'aula.

Per últim, la directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, Núria Planas, ha expressat la voluntat de treballar en un tipus de proves que permetin la comparació científica entre elles, com ja fan proves com PISA.