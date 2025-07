Les eleccions per rellevar Puy com a rector a la UdL, al novembre

Conveni- La UdL va firmar dimecres un conveni amb el Col·legi de Procuradors de Tribunals de Catalunya per impulsar el reconeixement al millor treball de final de grau de la facultat de Dret, Economia i Turisme sobre dret processal i procura. Aquesta distinció, dotada amb 800 euros, s’entrega en memòria de Josep Maria Guarro, que va ser degà i vicedegà del col·legi. - UDL

La Universitat de Lleida (UdL) celebrarà a mitjans de novembre les eleccions a rector, les primeres sota la llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Així ho va anunciar ahir en el consell de govern l’actual rector, Jaume Puy, que no pot optar a la reelecció per qüestions d’edat. L’única candidata que ha transcendit de moment és Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia i directora de l’Escola de Doctorat. La normativa preveu ara un únic mandat de sis anys, en lloc dels quatre actuals.

Els comicis es convocaran oficialment en un altre consell de govern una vegada que el Consell Executiu doni el vistiplau definitiu als nous estatuts de la UdL i siguin publicats en el Diari Oficial de la Generalitat. Puy va explicar que el Govern ja va examinar el document i va demanar petits canvis d’algunes paraules, que podien tenir un significat particular en el context jurídic, que la UdL ja va modificar i va aprovar en un claustre extraordinari el passat dia 6.

D’altra banda, el consell de govern va aprovar els comptes anuals del 2024, amb uns ingressos liquidats de 116,5 milions, que són 8,6 menys que el 2023 per la retirada de les transfencias de capital procedents de fons europeus Next Generation, va indicar el gerent, Ramon Saladrigues. Les obligacions ascendeixen a 114,9 milions, uns 15,2 més, i el romanent de tresoreria no afectat és de 546.319 euros (el 2023 va ser de 422.439). La partides de despeses que més creixen són les de personal, amb 5 milions més que l’exercici anterior, i les inversions reals, amb 2,4 milions més.

n El consell de govern va aprovar la creació de dos spin-off de productes bioactius, una per a la salut humana i animal (Ardea Biotech) i una altra per a cosmètica funcional i nutrició de precisió (Irundit). També va donar llum verda a convocatòries d’ajuts a l’estudiantat que sumen prop de 195.000 euros i va informar que Alba Garcia Torres, alumna de Dret, és la guanyadora de la primera convocatòria del Programa Beques Santander Excel·lència 360º, dotada amb 12.000 euros.