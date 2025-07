Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Lleida es prepara per a un nou episodi d’onada de calor que començarà aquest dissabte 28 de juny i s’allargarà, com a mínim, fins al dimarts 1 de juliol. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que Ponent i les Terres de l’Ebre seran les zones més afectades, amb temperatures que podrien fregar o superar puntualment els 40 °C. A les nits, els termòmetres es mantindran alts, amb mínimes que en molts punts no baixaran dels 22 o 23 graus.

Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT en fase d’alerta i ha demanat als ajuntaments de la demarcació que estiguin preparats per habilitar espais frescos o sales amb aire condicionat, especialment per protegir els col·lectius més vulnerables: majors de 75 anys sense suport familiar, persones amb discapacitats o mobilitat reduïda, malalts crònics i persones que hagin de fer activitats físiques a l’aire lliure, incloses les laborals.

També es recorda a la ciutadania l’existència del mapa de refugis climàtics, espais públics pensats per fer front a situacions meteorològiques extremes com les onades de calor.

Segons les dades recollides pel Departament de Salut en el marc del Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS), el dia 25 de juny ja es va registrar un episodi extens de calor amb 15 comarques afectades. Per aquest dissabte 29, però, s’espera un augment significatiu amb fins a 20 comarques sota situació meteorològica de perill (SMP), 13 per calor diürna intensa, 2 per calor nocturna i 5 per ambdues.

Fora de la demarcació de Lleida, la calor també es deixarà sentir amb força a la resta de l’interior de Catalunya, on s’esperen màximes d’entre 34 i 39 °C, i al litoral, amb valors entre 30 i 34 °C. En aquestes zones també es demana extremar les precaucions, especialment durant les hores centrals del dia.

Protecció Civil apel·la a la responsabilitat ciutadana i recomana seguir els consells habituals en casos de calor extrema: hidratar-se sovint, evitar l’exposició solar en les hores de màxima insolació, fer ús de roba lleugera i buscar espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible.