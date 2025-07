Reconeixement a una infermera lleidatana

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La infermera lleidatana Neus Arola ha guanyat el premi a la Millor Comunicació Oral de la “Jornada d’infermers i referents escolars: present i futur per a la salut a Catalunya” pel seu treball FANTÀSTIC! Una eina d’avaluació ràpida d’hàbits saludables promocionada per la infermera en comissió de salut de cinc centres de la Noguera. Un premi que va rebre durant la jornada organitzada per l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar celebrada a Barcelona divendres passat. Arola és membre del Col·legi Oficial d’Infermeres de Lleida.