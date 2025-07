Treballadors de l’Arnau se sumen a les queixes per la calor sufocant en algunes habitacions

Els sanitaris de l’hospital Arnau de Vilanova també denuncien la “calor insuportable” que es pateix a les habitacions del centre per la falta d’aire condicionat. Després que diversos pacients expliquessin a aquest diari que a les habitacions –d’almenys– la tercera i la quarta plantes s’assoleixen temperatures de 38 graus, un portaveu sindical va assegurar ahir que “l’aire condicionat està obsolet des de fa anys i no funciona en general, encara que hi ha plantes on es pateix més calor que en d’altres”. Així, va afegir que “en una zona dels laboratoris han posat una màquina portàtil d’aire fred (pingüí) perquè el sistema de climatització no es pot arreglar”. Així, va indicar que “diversos tècnics ens han comentat que és tan vell que no hi ha recanvis de peces disponibles”.

Melba Concha, portaveu de CCOO, va afegir que “aquest estiu s’estan incrementant les queixes de pacients i treballadors” a totes les plantes de l’hospital i va indicar que “els serveis generals de manteniment ens diuen que estan treballant-hi, però que tota la informació sobre aquest assumpte depèn del centre”.

Un altre treballador del centre va lamentar que “cada estiu passa el mateix, a les habitacions i passadissos fa molta calor, cada vegada que faig la ronda acabo rajant de suor”. Així, va assenyalar que “l’únic que podem dir als pacients és que portin ventiladors de casa o deixar-los nosaltres”, i va afegir que “alguns companys ens en hem hagut de comprar un de petit i portàtil”.

Va reconèixer que en alguns moments les temperatures superen amb escreix els 35 graus, sobretot a la tercera i la quarta plantes, i que “no són poques les vegades que hem de canviar llençols que estan rajant de la suor, és una bogeria”. Va afegir que, quan han preguntat a la gerència per què no posen aire condicionat més fort i a les habitacions, “la seua resposta és que el sistema de l’edifici no dona per a més”.

Al ser preguntades ahir per aquest diari, fonts de l’Arnau no van donar més informació sobre la falta d’aire condicionat. El dilluns de la setmana passada van afirmar que els serveis de manteniment “estan revisant aquest tema en aquests moments”. Així mateix, fonts de Salut van admetre diumenge que l’aire “no té més capacitat per l’envelliment i desgast del centre”. També van afegir que “s’està prioritzant la renovació d’estructures per solucionar-ho”.

Els pacients hi porten els seus ventiladors de casa

“Per desgràcia, tot segueix igual que en els últims dies, seguim cremats i la cosa va a pitjor a mesura que va avançant el dia”, va lamentar ahir la mateixa pacient de la tercera planta de l’hospital que va oferir el seu testimoni diumenge passat. Va explicar que, per fer front a les altes temperatures, els pacients només compten amb ventiladors que porten familiars o els deixen els treballadors, “que actuen de deu i fan el que poden, però això no evita que continuem suant, és inhumà i lamentable”, va afegir.