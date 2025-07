Falcons pelegrins a Lleida: l'estratègia natural per controlar coloms i millorar la biodiversitat urbana

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida ha col·locat durant el mes de juny,dues caixes-niu a les teulades de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i del Turó de la Seu Vella amb tres individus, respectivament, de l'espècie Falco peregrinus (falcó pelegrí). L'objectiu d'introduir aquesta espècie a la ciutat és millorar la biodiversitat i promoure l'equilibri ecològic entre els ocells. Segons ha explicat la tinent d'alcalde Begoña , la iniciativa "actua sobre la concentració d'estols d'ocells urbans en determinats punts de la ciutat, que desplacen altres espècies i causen molèsties al veïnat". Entre Altres, la mesura vol controlar espècies com ara coloms, tudons, gralles i estornells, enemics naturals dels falcons.

Per introduir aquests falcons a la ciutat de la manera "més natural possible", la Paeria ha fet ús de la tècnica 'hacking'. Aquest sistema es basa a criar aus en l'entorn en el qual s'alliberaran, col·locant-los en caixes nius quan són encara polls i alimentant-los de tal forma que s'eviti el contacte amb els cuidadors.

Amb aquest mètode, amb una revisió veterinària prèvia i l'anellament pel seguiment posterior, els falcons està previst que identifiquin aquest lloc com el seu entorn de naixement. Amb una adequada estratègia d'alimentació durant els primers dies en llibertat, s'ajuda que aprenguin a buscar aliment i a adaptar-se a l'espai per si mateixos. Un cop que els surten les plomes definitives i arriben a l'edat de començar a volar, s'obre la caixa niu. D'aquesta manera, de cara al futur es preveu que els animals formin les seves pròpies parelles i que s'estableixin a l'entorn on van créixer, on tornaran a criar.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del projecte URBAN-NAT Lleida, un dels objectius del qual és millorar la biodiversitat urbana, fomentant la diversificació d’espècies i afavorint l'equilibri ecològic entre elles.

El falcó pelegrí és una espècie protegida que s'alimenta de coloms i tórtores. La seva presència en zones urbanes pot ser un bon aliat contra la problemàtica d'aquestes aus, no només per la disminució de la població per la depredació directa, sinó perquè la seva simple presència fa que els coloms i altres espècies d'aus estiguin en alerta, disminuint la seva taxa de reproducció, de descans i provocant que es dispersin per la ciutat. A Lleida, durant la primavera, es poden observar entre 15 i 20 espècies d'aus, com cueretes blanques, gafarrons, pardals, mallerengues, orenetes, falciots, gavians, cigonyes, garses, gralles, tudons, coloms, xoriguers, entre altres.