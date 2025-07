La Paeria revisa les obres del carrer del Roure per possibles deficiències

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias i tècnics municipals es van reunir ahir amb responsables de l’empresa encarregada de la urbanització del carrer del Roure, a Ciutat Jardí, per analitzar in situ l’estat de l’obra després que l’ajuntament detectés possibles deficiències en l’execució. “S’ha decidit prendre mesures per analitzar la qualitat de l’asfalt, i dilluns hi anirà un topògraf per comprovar les cotes del vial”, va explicar una portaveu municipal. Va afirmar que “en funció dels resultats es determinaran les actuacions a portar a terme per garantir la qualitat” i va afegir que “l’ajuntament insisteix en la no-recepció de l’obra si no està en perfectes condicions”. El carrer, encara que acabat d’urbanitzar, continua tancat al trànsit.

L’associació de veïns del barri, que també va participar en la reunió, va denunciar que “està mal asfaltat, és molt possible que alguns trams es desgranin en poc temps, només fa falta veure-ho”. Consideren que el mal estat es podria deure a la “gran intermitència” que ha viscut l’obra.

La Paeria va adjudicar els treballs el setembre passat per 631.376 euros finançats amb fons Next Generation. Les obres inclouen el tram del carrer del Roure entre Enric Farreny i Victòria Kent.

Baldomer Gili i Roig porta prop d’un any tallat

El carrer Baldomer Gili i Roig, també al barri de Ciutat Jardí, porta prop d’un any tancat al trànsit en el tram entre els carrers Enric Farreny i Arborètum a causa de la construcció de diversos habitatges. L’empresa constructora, també encarregada de la urbanització del carrer, va indicar ahir que preveu acabar els treballs durant la primera setmana d’agost.

L’associació de veïns del barri lamenta que aquest tall provoca que els veïns del carrer de l’Arborètum hagin de fer la volta per l’avinguda de Ciutat Jardí si volen anar en direcció a Rovira Roure, ja que els carrers paral·lels més pròxims a Baldomer Gili i Roig (Monestir de les Avellanes i Albert Coma i Estadella) tampoc estan urbanitzats del tot. La junta veïnal indica que els treballs a Monestir de les Avellanes depenen del consorci del parc de l’Arborètum al ser limítrof, de forma que insta la Paeria que l’urbanitzi com més aviat millor.