Reclamen senyalitzar les obres d’una línia elèctrica

L’associació de veïns de Grealó i Quatre Pilans denuncia que les obres de la nova línia elèctrica entre Alcarràs i els Mangraners no estan senyalitzades al camí asfaltat que uneix els Mangraners amb l’Horta, on indiquen que van començar aproximadament fa una setmana.

Consideren perillós que, en el canvi de rasant que hi ha just després de la sortida dels Mangraners en direcció a les partides, abans de creuar el túnel de la variant sud, “s’acumulen grans vehicles i deixen el material d’obra al costat de la via”, assenyala el president de la junta veïnal, David Poca. Assegura que ho han comunicat a l’ajuntament i un tècnic municipal va inspeccionar la zona dijous passat, però no s’ha pres cap mesura. “Un veí va estar a punt de tenir un accident, tenim por”, lamenta. Per la seua part, un portaveu de Solaria, la promotora de la línia elèctrica, assenyala que “ens coordinem diàriament amb l’ajuntament, els veïns i els propietaris per a les senyalitzacions” i afirma a més que “si ocupem la via pública hem de donar solució a aquestes qüestions de forma immediata”.