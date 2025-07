La Paeria de Lleida prepara el concurs per a la llicència de taxi número 100, la primera en vuit anys

Publicat per Marc Carbonell REDACCIÓN Lleida Creat: Actualitzat:

L’ajuntament està preparant la documentació per treure a concurs públic la llicència de taxi número 100 de la ciutat. Va atorgar la número 99 el 2017, per la qual cosa la pròxima serà la primera en vuit anys. Així ho va explicar una portaveu municipal, que va detallar que la llicència estarà reservada a un vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. S’afegirà als altres quatre taxis d’aquest tipus que hi ha actualment a la ciutat, una quantitat que el sector considera insuficient davant d’una demanda creixent de persones grans o amb cadires de rodes que els sol·liciten. A més, els taxistes destaquen que fins que no hi hagi una cinquena llicència per a un vehicle adaptat no es complirà la ràtio mínima del 5% que fixa la normativa (actualment només ho són el 4,04%).

El president de Loteutaxi, Lluís Monge, explica que la llicència número 100 “està demanada des del 2019, quan en feien falta quatre o cinc més per a cotxes adaptats, i va ser aprovada per la Generalitat fa dos anys”. No obstant, afirma que el nombre de persones grans que demanen taxis per anar a residències o centres sanitaris ha augmentat en els últims anys fins al punt que “ara farien falta deu llicències més”, valora. Sobre això, afirma que els taxis adaptats solen tenir una gran quantitat de serveis programats, per la qual cosa “és difícil aconseguir-ne un si no es reserva amb uns dies d’antelació”, lamenta.

Altres conductors de la ciutat destaquen la necessitat de sumar més llicències reservades per poder transportar persones amb mobilitat reduïda perquè indiquen que adaptar un vehicle pot costar entre 20.000 i 30.000 euros, una inversió que no resulta rendible per als més antics. Així mateix, expliquen que hi ha un augment d’empreses i de particulars a la ciutat que ofereixen serveis de transport en furgonetes per a les persones grans sense llicència municipal.

L’aprovació de llicències és competència municipal i la llei del Taxi no estableix una ràtio mínima per habitant. A Lleida ciutat se n’han atorgat 99, tres més que les 96 disponibles a Tarragona. Mentrestant, a Girona són 68. No obstant, altres ciutats de l’Estat amb una xifra similar d’habitants que Lleida en tenen més del doble. És el cas de Salamanca, que amb poc més de 140.000 habitants disposa de 223 llicències en vigor.

Així mateix, altres ciutats catalanes de la costa arriben a doblar-les durant l’estiu. A Salou, per exemple, hi ha 47 llicències fixes que es dupliquen –fins a les 94– des del Diumenge de Rams fins a l’1 de novembre a causa de l’increment turístic.

D’altra banda, taxistes lleidatans expliquen que els preus de les llicències varien molt, però estimen que en els últims anys es podien traspassar per entre 130.000 i 160.000 euros. Indiquen que fa tres anys se’n van renovar unes 20 i després s’han anat traspassant entre dos i cinc cada any per la jubilació del titular.