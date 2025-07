El 22% dels veïns de Cappont viuen en illes de calor amb risc d'exposició

El barri de Cappont a Lleida presenta un risc significatiu d'exposició a altes temperatures, especialment durant els mesos d'estiu. Segons l'informe de sostenibilitat elaborat per Green Urban Data , un 22% dels 12.571 habitants d'aquesta zona urbana viuen en àrees afectades pel fenomen d'illa de calor, situació que comporta seriosos perills per a la salut pública i compromet el funcionament adequat dels equipaments municipals durant les onades de calor.

Lleida, caracteritzada per un clima semiàrid fred segons la classificació de Köppen, experimenta estius extremadament càlids amb temperatures que sovint superen els 40 °C. Aquest escenari climàtic s'agreuja al nucli urbà, on les zones edificades registren valors tèrmics sensiblement més elevats que les àrees rurals del voltant.

L'anàlisi de dades històriques recopilades per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el satèl·lit Aqua de la NASA evidencia una tendència creixent en la intensitat i freqüència de les onades de calor durant les últimes dues dècades.

L'impacte d'aquestes condicions extremes afecta especialment els col·lectius més vulnerables de la població, com ara gent gran, infants i persones amb malalties cròniques. Els riscos per a la salut inclouen deshidratació, cops de calor i empitjorament de patologies cardiovasculars i respiratòries preexistents, un fet que posa en alerta els serveis sanitaris locals durant els períodes més calorosos de l'any.

Infraestructures en risc davant la calor extrema

L'estudi també revela que fins a 64 equipaments municipals de Cappont es troben situats en zones afectades per l'illa de calor urbana. Aquesta situació pot comprometre serveis essencials per a la comunitat com escoles, centres sanitaris i altres instal·lacions públiques durant els episodis de temperatures extremes, generant un doble impacte sobre el benestar ciutadà.

Mesures d'adaptació climàtica proposades

Per fer front a aquesta problemàtica, l'informe planteja diverses estratègies d'adaptació climàtica. Entre les recomanacions destaquen l'ampliació de zones verdes i espais d'ombra al barri, millores en l'eficiència energètica dels edificis, i la promoció de pràctiques sostenibles entre els residents. També es proposa implementar sistemes d'alerta primerenca per a onades de calor i habilitar refugis climàtics on la població pugui resguardar-se durant els períodes més crítics, mesures que podrien implementar-se al llarg d'aquest 2025 per mitigar els efectes del canvi climàtic sobre aquesta àrea urbana de Lleida.