Capità Cargol: una nova guia tecnològica de Lleida basada en IA

L'Espai d'Innovació del Comerç de Lleida s'ha consolidat a principis de 2025 com un autèntic laboratori tecnològic on comerciants i associacions poden experimentar amb les darreres innovacions aplicables als seus negocis. Entre les novetats més destacades hi trobem el Capità Cargol, una intel·ligència artificial que actua com a guia tecnològic de l'espai.

Aquesta IA, ubicada a les instal·lacions de l'antic Casino, ofereix informació detallada sobre tots els serveis disponibles tant a l'espai físic com a la seva pàgina web retaillab.paeria.cat. Els visitants poden interactuar amb el Capità Cargol per conèixer les possibilitats que ofereix aquest centre d'innovació pensat per modernitzar el teixit comercial lleidatà.

Un dels dispositius que més crida l'atenció dels comerciants són les ulleres de sol connectades a una tablet que permeten la traducció instantània de converses en diferents idiomes. Aquesta eina resulta especialment útil per atendre clients estrangers que visiten la ciutat, eliminant les barreres lingüístiques en el punt de venda.

Tecnologies innovadores per al comerç local

L'espai també compta amb una impressora 3D que fabrica articles personalitzats com penjadors o clauers, oferint als comerciants la possibilitat d'explorar la producció de complements únics per als seus establiments. A més, s'hi pot trobar un sistema d'anàlisi de trànsit que proporciona dades sobre el flux de clients i les zones més freqüentades dins d'un comerç.

Aquestes tecnologies formen part d'una estratègia més àmplia per modernitzar el comerç local de Lleida i adaptar-lo a les exigències d'un mercat cada vegada més digitalitzat. Els comerciants poden visitar l'Espai d'Innovació per familiaritzar-se amb aquestes eines i valorar la seva implementació en els seus propis negocis.