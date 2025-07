La ZBE de Lleida comença a multar fins a 200 euros i 100 conductors ja han demanat exempcions

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) al Centre Històric ja és una realitat amb totes les de la llei després que aquest dimarts acabés la moratòria de sis mesos que va aplicar l’ajuntament l’1 de gener, per la qual cosa ara tots els vehicles que no paguin l’impost de circulació a Lleida o no tinguin etiqueta ambiental (ECO, 0, B i C) podran enfrontar-se a multes de 200 euros si superen el límit de 24 passis anuals permesos, que per al 2025 s’ha reduït a 12. Tanmateix, el consistori ha contemplat una sèrie d’exempcions que es poden sol·licitar a través del web de la Paeria i, de moment, ja han rebut un centenar de sol·licituds.

Així ho va assegurar ahir la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, que va detallar que alguns d’aquests casos són de persones no empadronades a la ciutat “que tenen mobilitat reduïda, tenen vehicles d’emergència o han d’acudir a un centre sanitari que està dins de la ZBE”.

A banda d’aquestes, les altres exempcions per a la ZBE són tenir vehicles que amb una plaça de garatge a la zona, que prestin “un servei o activitat singular”, que siguin un instrument necessari per a l’exercici d’una activitat professional o que els titulars estiguin pròxims a jubilar-se, tinguin matrícula estrangera i compleixin els requisits tecnològics i d’emissions, facin un transport de mercaderies o de transport públic o prestin serveis municipals. D’altra banda, també n’estaran exemptes les famílies amb rendes baixes i per fer-ho prendrà de referència l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que actualment és de 600 euros. Per a les famílies de dos membres el límit serà de 1.500 euros al mes; per a les de tres, 1.749; i per a les de quatre o més el límit serà 1.980 euros.

Paral·lelament, Morón va recordar ahir que la primera fase de la ZBE inclou tan sols el Centre Històric, el seu horari serà de 7.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres i té com límits rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, avinguda Catalunya, rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba i Príncep de Viana. A partir del 2028 s’ampliarà als barris de Noguerola, Escorxador, Universitat i Humbert Torres i el 2030 arribarà fins a Cappont i el nou límit serà l’Ll-11.

En aquest sentit, l’edil va remarcar que l’exempció de les restriccions per als vehicles empadronats a la ciutat es mantindrà en totes les fases.

“Sabem que aquests canvis poden produir molèsties a la ciutadania, de manera que l’hem implantat de forma progressiva”, va assegurar Morón. Va afegir, finalment, que ultimen el pla Aparca per habilitar pàrquings dissuasius a les entrades de la ciutat que estaran connectats al centre amb transport públic.