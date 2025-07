Luis José Rodríguez, matemàtic: “Els professors de mates hem de donar més flexibilitat als alumnes”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Els professors de matemàtiques “hem de donar més flexibilitat als alumnes i no forçar-los a aprendre un sol mètode per resoldre operacions, hem de primar que entenguin el que fan i que ho sàpiguen portar a terme davant l’eficàcia, rapidesa i precisió, que ja aconseguim, amb calculadores”. Ho va afirmar ahir Luis José Rodríguez, catedràtic de didàctica de la matemàtica i vicepresident de la Reial Societat Matemàtica Espanyola, durant l’obertura del Congrés Català d’Educació Matemàtica que se celebra fins demà a Lleida.

Rodríguez va explicar que en el nou currículum vigent des del 2022 “s’ha fet explícit que a classe de mates també podem analitzar el món que ens envolta” a través d’“activitats que ajudin a estimar riscos i prendre decisions a partir de dades estadístiques, controlant la incertesa inherent a la probabilitat”, així com amb la introducció del sentit computacional, que “posa èmfasi en el tractament de dades per explicar als ordinadors què han de fer”.

També va destacar la consideració dels aspectes socioafectius, com “controlar l’ansietat, ser conscients que podem cometre errors i de les diferències socials i econòmiques”. Va valorar que els canvis “estan alineats amb l’evidència de la investigació de fa més de 50 anys”, malgrat que va considerar “fonamental” l’“acompanyament al professorat amb formació específica i recursos” i va lamentar que “sempre hi ha hagut més pressa per implantar un nou currículum abans que canviï el govern”.

Més de 400 docents al congrés fins demà

Més de 400 docents de matemàtiques catalans, de les illes Balears, de València i altres punts de l’Estat participen fins demà en el congrés, que inclou fins a nou activitats simultànies entre tallers, ponències, jocs, homenatges i entregues de premis. El coordinador local, Ferran Montardit, va explicar que els principals objectius són debatre “què podem millorar i com dissenyem les activitats”, així com “donar impuls a l’etapa dels 0 als 9 anys i a la transició entre etapes educatives”.

Montardit va valorar que “no podem comparar el currículum actual amb el de fa 20 o 50 anys” perquè “hem d’incorporar necessitats actuals com l’anàlisi de dades o la programació, la qual cosa provoca que altres coses que s’ensenyaven antigament quedin relegades a cursos superiors o fins i tot es treguin”. Va assegurar que “això no vol dir que hàgim perdut nivell de matemàtiques, sinó que ens estem centrant que tinguin una utilitat més significativa”. Sobre això, Luis José Rodríguez va considerar que “els canvis en educació no tenen efectes immediats, crec que hem de tenir paciència”.La vicepresidenta de la Diputació Sandra Castro va afirmar que l’esdeveniment “consolida Lleida com un espai viu de pensament, ciència i educació”.