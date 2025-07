Josep Mallada, nou cap de la Guàrdia Urbana de Lleida

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Josep Mallada ha sigut nomenat aquest divendres nou intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Lleida en un acte a la Paeria. Mallada pren el relleu a l'intendent Josep Ramon Ibarz, qui ha estat al capdavant del cos policial durant prop de 18 anys i que recentment ha sigut nomenat nou delegat del Departament d'Interior a Lleida. En el seu primer discurs, Mallada ha afirmat que assumeix el càrrec "amb la màxima humilitat i la ferma determinació de continuar treballant per la ciutat", i ha fixat com a objectius prioritaris adequar l'organització de la plantilla per adaptar-la a la ciutat, millorar la policia comunitària i de proximitat i dissenyar estratègies per "garantir la convivència i l'augment de la percepció efectiva de la seguretat".

Regidors del consistori, membres de la Guàrdia Urbana i representants institucionals i d'altres cossos de seguretat també han assistit a l'acte de nomenament del nou cap de la guàrdia Urbana que s'ha celebrat a la sala de plens de la Paeria de Lleida. La jornada ha començat amb un minut de silenci en record del bomber que dijous va morir mentre treballava a l'incendi de Paüls.

El nou cap de la Guàrdia Urbana ha agraït la feina feta pel seu predecessor al càrrec i ha explicat que un dels objectius que s'obren en aquesta nova etapa serà "l'adequació de l'organització actual" de la plantilla per "adequar-la" a les necessitats d'una ciutat que ha anat canviant amb el pas del temps pel que fa a la seguretat urbana, la convivència als barris o l'atenció a persones vulnerables, entre algunes de les qüestions que ha citat.

A banda, ha afegit que la seva "màxima prioritat" serà la millora de la policia comunitària i de proximitat i, per aconseguir-ho, ha dit que cal garantir canals directes amb la ciutadania, ja sigui a través de noves tecnologies, amb patrullatges a peu o punts de trobada comunitaris.

Per la seva banda, l'alcalde Fèlix Larrosa, ha encomanat a Mallada "l'encàrrec de la proximitat". "La presència d'agents als carrers comporta sensació de seguretat. Que la seguretat es vegi i hi pugui recórrer és essencial per al benestar dels lleidatans", ha afirmat.

La regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha començat la seva intervenció mostrant el seu agraïment a qui des del 2007 i fins fa un mes ha sigut cap de la policia local, Josep Ramon Ibarz, qui ha assistit a l'acte com a nou delegat del Departament d'Interior a Lleida.

La també tinent d'alcalde ha destacat que el nou projecte "ha de donar resposta a les necessitats de Lleida" i ha d'afrontar els "reptes importants de la seguretat i civisme fins a la convivència, la transformació urbana i la proximitat". "Estic convençuda que el nou lideratge estarà a l'altura", ha expressat Morón.