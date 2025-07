La construcció d’habitatges va pujar un 160% el 2024, però encara no cobreix la demanda

La construcció d’habitatges a Lleida va augmentar de forma considerable l’any passat, però encara està lluny de cobrir la demanda de primera residència. Així ho va constatar ahir l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) en la jornada que va fer a Lleida per analitzar la conjuntura immobiliària de la província, en la qual va reclamar més col·laboració públicoprivada per donar resposta a la demanda de més habitatge i suavitzar l’increment de preus, i en què també va advertir que fa falta més mà d’obra qualificada.

En aquest sentit, des de la patronal de promotors van assenyalar que el 2024 es va iniciar la construcció de 841 habitatges a la província, que és un 160% més que el 2023, “una xifra bastant positiva que va en el camí de recuperar aquesta producció fins als nivells que la demanda necessita i evitar tensions innecessàries de mercat”, va dir el director general d’APCE Catalunya, Marc Torrent.

Tanmateix, aquestes bones xifres no són suficients. “S’hauria d’incrementar aquesta xifra als 3 habitatges per cada mil habitants, per la qual cosa a Lleida es necessitarien aproximadament un miler d’habitatges de primera necessitat a l’any a més de les d’altres tipologies com a segones residències o habitatges de vacances”, va detallar Torrent. Va afegir que aquest augment de l’oferta no ha fet reduir els preus perquè “els costos de producció i els materials s’han incrementat de forma important després de la pandèmia, i també els conflictes bèl·lics i problemes d’àmbit internacional incentiven aquesta escalada de costos que acaba repercutint en els preus de venda, desafortunadament”.

Per la seua banda, la presidenta dels promotors de Lleida, Montse Pujol, va recordar que el 2024 es van iniciar 14.000 habitatges a tot Catalunya, però en farien falta més de 25.000. “És una xifra que sols no podem fer, necessitem l’ajuda de l’administració, col·laboració publicoprivada i bones condicions i garanties”, va dir Pujol, que va reafirmar que “les xifres del sector són positives i hem fet els deures, però necessitem més per cobrir les demandes de la societat”.

D’altra banda, va assenyalar que un altre problema estructural “és que no hi ha mà d’obra especialitzada, falten professionals i, encara que s’està corregint últimament, ho estem notant i ens està afectant en la construcció de noves promocions”.

Paral·lelament, en la jornada d’ahir de l’APCE es va informar que, a part dels 841 habitatges que es van iniciar l’any passat, en el primer trimestre del 2025 han començat la construcció de 139 més a la província. Per contra els habitatges acabats el 2024 van ser 613, un 15% menys. Quant a les compravendes, els operadors van registrar l’any passat un total de 5.831 operacions, de les quals 1.960 van ser només a Lleida ciutat. Així mateix, el preu mitjà del metre quadrat útil es va situar en els 3.043 euros.

481Segrià

84Vald’Aran

10AltaRibagorça

7PallarsJussà

22Plad’Urgell

75Noguera

8Garrigues

14PallarsSobirà

55Urgell

9Alt Urgell

14Segarrra

11Solsonès

166Cerdanya

Larrosa promet donar “facilitats” als promotors

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va prometre ahir que la Paeria oferirà “mà estesa i facilitats” als promotors per construir més habitatges i rehabilitar-los. Ho va dir en la seua intervenció a la sessió de l’APCE on va recordar que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveu construir fins a 27.000 habitatges fins al 2050. A més, també va assenyalar que la ciutat necessitaria almenys 4 espais de cohousing (habitatges compartits) per a gent gran i més residències universitàries. “Si algú té algun projecte en aquest sentit, que ens ho expliqui”, va afirmar Larrosa.