Larrosa apel·la al civisme, després dels atacs a la Mariola de Lleida a operaris d’Ilnet

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir que obtindrà informació sobre les denúncies de treballadors del torn de nit d’Ilnet d’haver patit atacs i amenaces de joves a la Mariola. Diu que no li consten denúncies oficials, però que en cas de “validar-les” correspondrà procedir a “accions de caràcter correctiu” al considerar la situació “inadmissible”. Va recordar que treballen en el pacte pel civisme i la convivència i espera “que els dinamitzadors-mediadors comunitaris facilitin la incorporació al pacte de les famílies d’aquests adolescents, que ho fan com a broma, però que no té cap gràcia”.

Larrosa va fer aquestes declaracions en una visita a Pardinyes, on operaris de les brigades municipals i les empreses concessionàries treballen en la neteja i manteniment intensiu en el marc del programa Barri a Barri. Fins a l’1 d’agost es preveu renovar mobiliari urbà, reparar i repintar bancs i fonts, netejar jocs infantils, desbrossar espais verds i escocells, canviar senyalització vertical, repintar marques viàries i netejar amb aigua a pressió contenedoras i carrers.

Va indicar que aquest servei permet “compartir moments amb els veïns, que ens van dient que creuen que s’ha de millorar” i va afegir que “és un model d’èxit que estan reproduint altres ciutats”. Va recordar que al setembre es posaran en marxa les adhesions al pacte de civisme i va instar els usuaris dels espais públics a ser coresponsables en el seu manteniment. “Tothom hi ha de tenir la seua part. El propietari del gos ha de recollir els excrements, les famílies han d’utilitzar les papereres i els establiments d’hostaleria han de recollir les restes que deixen els clients”, va assenyalar.