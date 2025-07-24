L'alcalde de Lleida diu que deixar en llibertat el detingut pels robatoris a l'Horta de Lleida no genera tranquil·litat ciutadana
L'alcalde lamenta la decisió judicial d'alliberar el detingut per cinc robatoris i incendis a cases
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha lamentat la decisió del jutge de reforç del jutjat d'instrucció número 3 que ha dictat la posada en llibertat del suposat autor del robatori i crema de cinc cases a l'Horta.
Larrosa s'ha mostrat sorprès per aquest canvi de criteri i, partint del respecte a les resolucions judicials, ha expressat el seu "disgust personal i institucional per una decisió que no contribueix a la tranquil·litat de la ciutadania".
L'home, de 30 anys i veí de Lleida, va ser detingut dijous passat i va ingressar a la presó dissabte per ordre de la jutgessa de guàrdia tot i que dimecres va ser posat en llibertat de nou. El detingut té una desena d'antecedents per fets similars.
L'alcalde ha remarcat que vol una ciutat segura i, per tant, una Horta segura, i que per aconseguir-ho hi estan dedicant molts recursos. Per això, apunta que el canvi de criteri judicial només quatre dies després de l'empresonament, no ajuda a la sensació de seguretat i no contribueix a valorar la feina dels cossos de seguretat.
L'alcalde ha recordat que el detingut té una desena d'antecedents i ha destacat la importància del paper de la justícia a l'hora de construir una comunitat segura. Segons Larrosa, la lluita contra la reincidència ha de ser "rotunda i constant". Per això, ha remarcat que "qui la fa l'ha de pagar" així com que cap delicte, i encara menys aquest, ha de quedar impune.