URBANISME
ERC demana explicacions per la tala d’arbres al barri de la Mariola de Lleida
Els republicans critiquen la manca de reposició i l’impacte de les obres en la mobilitat i el confort climàtic
El grup municipal d’ERC ha sol·licitat formalment explicacions al govern de la Paeria per la recent tala d’arbres al barri de la Mariola de Lleida. Segons ha denunciat la formació republicana, les actuacions a Pius XII, Ferran el Catòlic i la plaça Barcelona han suposat l’eliminació d’exemplars arboris sense que posteriorment s’hagi procedit a la seua reposició.
Juanjo Falcó, portaveu republicà, ha manifestat que el consistori ha talat arbres amb l’excusa d’ampliar les voreres, però que ha incomplert el seu compromís de reposar els exemplars eliminats i, a més, no ha conclòs les obres iniciades. "No pot ser que en lloc de millorar la qualitat de vida, les obres empitjorin les condicions de mobilitat i confort climàtic", ha declarat Falcó en la seua intervenció.