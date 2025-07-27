ENTITATS
Denuncien obres d’una línia elèctrica a l’Horta
L’associació de veïns de l’Horta Sud han presentat una nova denúncia a l’ajuntament per les obres que Solaria està portant a terme en diverses partides per fer una línia elèctrica al considerar que ha comès una infracció urbanística greu. Concretament, critiquen que la profunditat de les rases que estan fent és insuficient i que reposen amb formigó trams de camins danyats pels treballs en comptes d’utilitzar un acabat asfàltic. Dos fets que consideren una infracció perquè la reposició de camins “no consta autoritzada en cap document públic del projecte” i pot afectar la funcionalitat i durabilitat del camí. Demanen a la Paeria que ordeni reposar els trams de camí danyats i multi els responsables. L’entitat ja va presentar una denúncia contra aquestes obres per no senyalitzar degudament les rases al costat de camins.