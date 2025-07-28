ENTITATS
Guerrero deixa la presidència de la Bordeta després de 20 anys al càrrec
La seua junta també se’n va i els socis hauran d’elegir els successors
Mari Carmen Guerrero deixarà oficialment la presidència de l’associació de veïns de la Bordeta a mitjans d’aquesta setmana i fins al moment ningú no s’ha presentat per rellevar-la. Així ho va ratificar ahir la mateixa Guerrero, i va explicar que si la situació segueix igual quan ella “entregui les claus” de la seu veïnal a l’àrea municipal de Participació Ciutadana, l’associació es quedarà sense ningú al capdavant, ja que no ho deixa només ella, sinó tota la junta. Va detallar que abans de marxar té previst tancar tots els pagaments relacionats amb les festes del barri, que van acabar ahir, i deixar registrat un inventari de totes les pertinences de l’entitat veïnal, “des d’un equip de música a una paella”, va detallar. Guerrero fa vint anys que és presidenta i deu més que és vocal. Va assenyalar que si ningú no es postula per portar les regnes de l’associació els socis, que va xifrar en uns nou-cents, haurien de convocar una assemblea per decidir el futur de l’entitat i veure si es presenten voluntaris per formar una nova junta.
La falta de relleu és un problema que afecta més d’un terç de totes les associacions de veïns de Lleida ciutat, la qual cosa provoca que en molts casos els seus dirigents hagin d’estar més temps del que desitgen al càrrec. Això mateix li ha passat al president de Ciutat Jardí, Ramir Bonet, que el 2023, 2024 i a l’abril va intentar sense èxit que algú el succeís. Una situació similar viu Jaume Millas, que el 2026 complirà 40 anys al capdavant de l’associació de Jaume I. El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, Toni Baró, va reconèixer que “és molt difícil trobar un relleu avui dia, de vegades hi ha una certa comoditat que fa pensar als veïns que com que ja hi ha algú al capdavant doncs ja està bé”.