BARRIS
Queixes de veïns del carrer Segrià de Lleida per un assentament de persones sense sostre que consumeixen droga i practiquen sexe a la via pública
Veïns alerten d’ocupació d’una zona comunitària i reclamen intervenció policial i suport social per abordar la situació
Veïns del carrer Segrià van denunciar ahir que des de fa mesos s’ha instal·lat un grup de persones sense sostre de forma permanent al costat de l’edifici ubicat al número 19 i ocupant també una zona enjardinada propietat de la comunitat de veïns. Un resident d’aquest immoble va explicar que aquesta situació provoca acumulació d’“escombraries, brutícia i insalubritat” i va assegurar que també han observat consum i venda de substàncies estupefaents i fins i tot “conductes sexuals a la via pública”. En aquest sentit, va indicar que divendres passat a la cantonada d’aquest carrer amb passeig de Ronda tres homes van mantenir relacions “a plena llum del dia i en presència de dos nenes menors d’edat i diversos veïns de testimonis”, situació que “es va notificar immediatament als Mossos d’Esquadra”. Va afegir que aquestes persones també esporugueixen i increpen els veïns.
Afirma que han avisat la Guàrdia Urbana i els Mossos en diverses ocasions i reclamen una solució perquè estan “cansats”. Demanen una actuació immediata dels serveis socials “per oferir alternatives dignes a aquestes persones”, neteja de l’espai públic i comunitari afectat per raons de salubritat i seguretat, presència policial freqüent i mesures preventives d’activitats il·lícites. Va afegir que ha comunicat aquesta situació també a la Paeria i vol promoure la presentació d’una denúncia conjunta de la comunitat de veïns. Va apuntar, a més, que problemes com els del carrer Segrià es repeteixen en altres zones, com a Antoni Bergós.