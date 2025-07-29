URBANISME
Comptadors d’aigua individuals a Gaspar de Portolà per gestionar millor els impagaments
Previstos en el marc del Pacte de l’Aigua que van firmar el govern del PSC i el grup d’ERC i que preveuen reeditar. Amb aquest acord avalen una pujada de taxes a canvi de mig milió en inversions
El govern municipal del PSC i el grup d’ERC tenen previst reeditar el denominat Pacte de l’Aigua, que ja van firmar l’any passat i que té l’origen en el mandat anterior, pel qual els republicans van avalar una pujada del rebut de l’aigua a canvi d’executar inversions hidràuliques a la ciutat per un import de més mig milió d’euros anual. “Crec que és un acord positiu per a la ciutat perquè puguem garantir inversions anuals. Queden algunes coses petites per acordar, però la voluntat és renovar-lo”, va assenyalar el regidor d’ERC Juanjo Falcó, en una visita a les obres de renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram del carrer Reial dels Magraners, emmarcades precisament en aquest pacte (vegeu el desglossament inferior).
Així mateix, Falcó va indicar que un dels compromisos fruit d’aquest acord, per executar el setembre que ve, és l’eliminació d’un dipòsit d’aigua antic als blocs Gaspar de Portolà, a la Mariola, per millorar la qualitat del subministrament als habitatges, i va afegir que també s’impulsarà la instal·lació de comptadors d’aigua individuals, ja que ara són comunitaris, situació que dificulta la gestió en cas que es produeixin impagaments, anunci que va ratificar la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias.
El maig de l’any passat, Aigües de Lleida va tallar el subministrament a tres d’aquests blocs per no pagar els rebuts, que al cap de poc temps va reconnectar després que la Paeria negociés amb les famílies un pla de pagament del deute.
Així mateix, Iglesias va recordar que ja van efectuar una actuació similar als blocs Voravia de Balàfia i va subratllar que també treballen en la renovació del fons social, destinat a evitar talls de subministrament a famílies vulnerables. Falcó va apuntar que volen incrementar la dotació de fons.
Canonades ecològiques al carrer Reial de Mangraners
La Paeria està renovant les canonades d’aigua potable i clavegueram del carrer Reial dels Mangraners, en el marc de les inversions del Pacte de l’Aigua i del compromís de millora gradual dels carrers més antics del barri. El pressupost és de 112.742,45 euros i tenen una durada prevista de tres mesos. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar les obres amb la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias i l’edil d’ERC Juanjo Falcó. Iglesias va anunciar que s’instal·laran, a tall de prova pilot, canonades “ecològiques” de polipropilè obtingut amb material reciclat, que substituiran les de fibrociment. “Fa temps que ens demanaven renovar el clavegueram i la conducció d’aigua d’aquest carrer, que era antiga”, va indicar. L’actuació inclou també substituir deu escomeses domiciliàries i tot el paviment del carrer (286 metres quadrats), que passarà a tenir vorera i calçada en una plataforma única, seguint el model executat al carrer Martos. La presidenta de l’associació veïnal del barri, Pilar Sánchez, va celebrar la millora.
Un pacte que es va originar el mandat passat
El primer Pacte de l’Aigua es remunta al mandat anterior, quan el republicà Miquel Pueyo era alcalde i els socialistes conformaven el primer grup de l’oposició. Llavors, l’octubre del 2020, el PSC va avalar la pujada del 7,5 per cent en tres anys de la tarifa de l’aigua i del 75 per cent de la del clavegueram en una votació que va escenificar la primera discrepància en el tripartit que governava llavors la Paeria, ja que JxCat es va abstenir. En l’actual mandat, amb el socialista Fèlix Larrosa al capdavant, el pacte va ser reeditat l’any passat amb el suport d’ERC, aquesta vegada des de l’oposició.