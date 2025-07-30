El bar de la Sibil·la, a la Seu Vella de Lleida, reobre aquest cap de setmana sota una nova gestió
Canalla x Bonobo obrirà provisionalment durant l’estiu abans de transformar l’espai amb una reforma integral i noves propostes de lleure
L’empresa Canalla x Bonobo, la nova adjudicatària del bar de la Sibil·la, situat a la Contraguàrdia de la Reina de la Seu Vella, preveu reobrir-lo aquest cap de setmana, per donar servei als visitants del Turó durant la temporada alta.
L’establiment va tancar a mitjans de mes al vèncer la pròrroga als anteriors gestors, que no es van presentar a la licitació. Un portaveu dels nous concessionaris va indicar que estan esperant de forma imminent l’entrega simbòlica de les claus per part de la Paeria, que podria ser avui mateix, i efectuar la firma de la documentació, i va remarcar que “la intenció és obrir el cap de setmana”.
També va subratllar que l’obertura serà de forma provisional amb les actuals instal·lacions per donar servei al Turó en els mesos d’estiu en què és més visitat, i fins a final d’any. Així, al gener tancaran de nou per executar “la reforma de la nova Sibil·la”. El projecte inclou la instal·lació de food trucks de forma permanent i la celebració d’esdeveniments de tardeig a la plaça Hispanoamèrica a partir del 2026. Aquesta última iniciativa representa una novetat al contracte de concessió, que per primera vegada permet ampliar l’oferta gastronòmica i de lleure més enllà del mateix bar.