Detingut l’home que en va atacar amb una falç un altre a la Mariola de Lleida
Va quedar en llibertat amb càrrecs malgrat ser multireincident
Els Mossos d’Esquadra van detenir a última hora de la tarda de dilluns un home de 32 anys com a presumpte autor de l’atac amb una falç a un altre individu dissabte a la nit al carrer Músic Vivaldi, a la Mariola, com va avançar SEGRE. Va ser arrestat cap a les 19.00 hores al carrer Júpiter com a presumpte autor dels delictes d’homicidi i danys.
Es tracta d’un home que compta amb 26 antecedents policials, la majoria per delictes contra el patrimoni per furts i robatoris. L’arrestat va passar ahir a disposició davant del jutjat de guàrdia de Lleida, que va decretar la seua posada en llibertat amb càrrecs. La causa se seguirà per un delicte de lesions amb arma blanca ja que la víctima va patir un tall al braç.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 22.30 hores de dissabte, quan un vianant va recriminar a un altre que hagués decidit posar-se a reparar un cotxe en ple carrer, a aquelles hores i en aquell lloc.
La conversa va anar pujant de to per transformar-se ràpidament en una discussió intensa que es va interrompre de manera sobtada quan el veí que reparava l’automòbil va decidir abandonar l’escena per atansar-se a l’habitatge, proper, en la qual resideix. Va tornar poc després esgrimint una falç amb què va atacar el seu interlocutor, que va patir lesions en un braç com a conseqüència de l’atac.
Agressió amb una destral
La setmana passada també hi va haver un altre arrestat per temptativa d’homicidi. Va ocórrer dijous al Turó de Gardeny quan un jove de 25 anys va agredir un altre jove amb una destral durant una discussió. La víctima va patir un tall en un braç al protegir-se. Va ser detingut per la Guàrdia Urbana i el jutjat de guàrdia també va decretar-ne la llibertat.