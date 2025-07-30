PATRIMONI
Reclamen millores en l’enllumenat nocturn del Turó de la Seu Vella de Lleida: “és una llàstima”
Demanen renovar la instal·lació i que, a més de la catedral, il·luminin el Castell del Rei i les muralles. Es preveuen millores lumíniques en el patrimoni de la ciutat
“És una llàstima veure la Seu Vella mig a les fosques, un conjunt monumental com aquest es mereix un millor enllumenat.” Aquest és el prec que el president de l’Associació Amics de la Seu Vella, l’arqueòleg Joan Ramon González, planteja des de fa anys per millorar la il·luminació nocturna del far de Ponent, que fa anys que no es renova i el manteniment del qual “deixa molt a desitjar, perquè alguns dels focus són molt antiquats”.
Detalla que fa una dècada que no s’inverteixen en els llums del campanar, que la part nord del Castell del Rei amb prou feines s’entreveu quan cau la nit i el mateix passa amb les muralles que envolten el Turó. “S’hauria d’instal·lar tot un nou sistema d’enllumenat que contempli il·luminar tot el complex, des del campanar i la catedral fins a les muralles, ens consta que l’ajuntament i el Consorci del Turó de la Seu Vella tenen previst fer-hi millores, però de moment només es queden en paraules i bones intencions”, lamenta González.
Per la seua part, el president del Consorci, Joan Baigol, va recordar que l’entitat “fa una revisió de la il·luminació nocturna del Turó cada determinat temps i ho notifica a la Paeria”, però va admetre que “aquesta és una qüestió que sempre es pot millorar”.
Va afegir que les obres que s’estan fent en el claustre de la Seu Vella han obligat a apagar alguns dels focus així com la zona de la Porta dels Fillols, just a sobre del bar la Sibil·la. Així mateix, tant Baigol com l’alcalde, Fèlix Larrosa, van assenyalar en el seu moment que el nou contracte del manteniment de l’enllumenat públic preveu millorar especialment la il·luminació de la Seu Vella i el seu entorn, així com altres monuments de la ciutat.
Obres als baluards
A banda dels treballs que s’estan fent en el claustre, encara es porten a terme les obres per restaurar el tram esfondrat de la Llengua de Serp, que es va ensorrar el passat mes de gener arran de les filtracions de l’aigua de pluja, i la restauració del Baluard del Rei. La previsió de la Paeria és que totes dos actuacions estiguin acabades a la tardor i també preveuen millorar la protecció de les restes arqueològiques de la muralla romana i àrab.