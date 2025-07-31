La 'nova' Rambla Ferran de Lleida, a punt
Finalitza la renovació del tram senar entre Anselm Clavé i Riquer, amb més espai per a vianants i menys trànsit
La històrica Rambla Ferran de Lleida ha completat el seu procés de rehabilitació urbana en el tram corresponent al costat senar, entre els carrers Anselm Clavé i Riquer. Els treballs, que van començar al novembre de 2024, es troben ja en la seua fase final, complint amb el calendari previst per l’Ajuntament de Lleida. Aquesta intervenció ha transformat significativament un dels eixos més emblemàtics del centre de la capital ilerdenca, prioritzant l’espai per a vianants mitjançant la reducció d’un carril de circulació i el rebaix de voreres.
El projecte de renovació s’emmarca dins del pla municipal per a la revitalització del centre històric de Lleida, una estratègia que busca millorar la qualitat urbanística i la sostenibilitat dels espais públics. L’actuació ha suposat una inversió aproximada d’1,2 milions d’euros, finançats en part amb fons europeus destinats a la rehabilitació d’entorns urbans. Els veïns i comerciants de la zona han estat testimonis d’una transformació que pretén tornar el protagonisme al vianant, reduint l’impacte del trànsit rodat i creant un entorn més amable per a la ciutadania.
Les obres han contemplat no només la remodelació superficial de la via, sinó també la renovació de serveis subterranis, la millora de l’enllumenat públic i la incorporació de nous elements de mobiliari urbà. La reducció de l’espai destinat als vehicles ha permès ampliar les zones d’estada i passeig per als ciutadans, complint així els objectius de mobilitat sostenible que promou el consistori ilerdenc des de fa diversos anys.