DELINQÜÈNCIA
Rècord en el primer semestre a Lleida amb 1.093 detinguts, un 7,1% més que fa un any
Descens d’un 2,2% dels delictes, “un centenar menys per mes”, destaca Trapero. Ho atribueixen a una major coordinació entre els cossos i a objectius com la lluita contra la multireincidència
La forta pressió policial que han exercit els últims mesos la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra s’ha traduït en un “rècord” de detencions –amb 1.093– i un descens del 2,2% dels fets delictius en el primer semestre de l’any a la capital del Segrià en comparació amb el mateix període de l’any passat. Aquestes xifres es van donar a conèixer ahir després de la reunió de la Junta Local de Seguretat a la Paeria.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va explicar que “s’han reduït un 39% els robatoris amb força en domicilis i comerços, un 8% els furts i un 25% les okupaciones d’immobles. Anem pel bon camí”. Tanmateix, va lamentar l’increment de robatoris a l’interior de vehicles.
Per la seua part, el director general de Policia de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, va explicar que la disminució de delictes, “que representen un centenar menys per mes” i que obeeix “a la millor i més efectiva coordinació entre els cossos policials ja que es treballa amb objectius clars, com són la priorització de la lluita contra la multireincidència, les okupacions delictives, la possessió d’armes i el tràfic de marihuana”.
També va explicar que es mantindrà el dispositiu de prevenció engegat amb patrullatges per l’Horta.
En aquest sentit, Larrosa va comentar que a l’Horta s’han portat a terme 1.639 actuacions relacionades amb la seguretat, 406 controls i s’han practicat nou detencions. Això ha suposat una reducció de 48% del nombre de delictes relacionats amb el patrimoni i més encara, els robatoris amb força (-62%) i a l’interior de cases (-66%). “El pla d’actuació dona resultats.”
En canvi, va lamentar de nou que un jutge hagi deixat en llibertat amb càrrecs el principal sospitós d’assaltar i cremar cinc cases. “Després de vuit o nou mesos d’investigació i amb proves fefaents. No puc concebre aquestes decisions, ni tampoc ho poden fer els policies o els veïns.”
En un altre ordre, el primer edil també va voler felicitar la Policia Nacional per la seua lluita contra “màfies” d’empadronaments fraudulents que s’ha saldat amb quatre detinguts (vegeu el desglossament) i es va mostrar preocupat per la “problemàtica” amb els patinets elèctrics, amb un increment del 34% dels accidents.
Per la seua part, el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto, va destacar operacions originades a Lleida, com l’operació Frenchi de la Guàrdia Civil, amb 25 detinguts i set tones de cocaïna confiscades, el decomís de roba falsificada per valor de 5 milions d’euros amb origen a Albatàrrec, i s’ha expulsat a 31 delinqüents, quinze dels quals multireincidents, entre d’altres. Va explicar que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han dut a terme dotze operacions contra el crim organitzat amb cinquanta detinguts i n’hi ha dotze més d’obertes.
Posteriorment, el comissari en cap de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, va detallar que els arrestos van tenir lloc els mesos de març i abril i que s’han pogut detectar desenes de casos.
Quatre arrestats per fraus amb el padró
Fèlix Larrosa també va explicar que la Policia Nacional “ha detingut quatre persones per facilitar empadronaments fraudulents”. El primer edil va posar com a exemple persones que “s’han empadronat aquí i resideixen a Terrassa” o que “presenten documents falsificats”.
La Urbana té identificats diversos piròmans
La ciutat va registrar dimarts a la nit nous incendis de contenidors als carrers Sant Andreu i del Bisbe i la plaça del Dipòsit després de la que hi va haver tot just la nit anterior. Fèlix Larrosa va explicar que “hi ha una investigació en marxa i hi ha diverses persones identificades, entre ells menors”. En aquest sentit, va dir que fins i tot hi ha persones “que van amb un bufador de cuina per calar foc”. Se n’han registrat casos al Barri Antic, la Mariola i Balàfia.