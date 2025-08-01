INDÚSTRIA
Adif licita 15.120 m2 del Pla de Vilanoveta de Lleida per transportar cereals
Preveu que puguin operar-hi trens de 240 metres de llarg. El contracte té una durada de deu anys i l’adjudicatari haurà d’invertir 1,5 milions en millores
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va treure a licitació ahir el contracte d’arrendament d’instal·lacions de l’estació de mercaderies del Pla de Vilanoveta per fomentar el transport de cerales amb ferrocarril. Un lloguer que afecta una superfície de 15.120 metres quadrats i que ha sortit a concurs públic amb un pressupost de 459.122,4 euros amb un termini de vigència de 10 anys sense possibilitat de pròrroga automàtica. Concretament, l’espai que s’arrendarà es divideix en una sitja de formigó amb capacitat d’emmagatzemament per a 630 metres cúbics de cereals, una fossa de descàrrega de vagons fins a la sitja i dos vies, una de 255 metres de llarg i una altra de 309. En aquest sentit, Adif precisa que “queda a criteri del futur adjudicatari el possible reacondicionament o substitució per instal·lacions noves” de la sitja i la fossa. En la documentació de la licitació es remarca que “l’adjudicatari haurà de realitzar una inversió mínima d’almenys, 1,5 milions d’euros per assegurar la manipulació de trens de cereal de 240 metres de llarg, sense fraccionar, en zona de descàrrega formigonada”.
D’altra banda, malgrat que la durada del contracte és de 10 anys sense possibilitat de pròrroga, Adif permetria ampliar la vigència fins a un màxim del 20 anys “en cas de realitzar inversions per un import superior a la inversió mínima”. La renda mínima mensual a abonar per l’empresa adjudicatària serà de 1.515 euros el primer any, amb una reducció del 50% pel període d’execució de les obres, i augmentarà progressivament fins als 3.615 euros el desè any, segons va informar El Mercantil. La firma s’haurà de coordinar amb Ferrocarrils de la Generalitat per compatibilitzar el trànsit ferroviari.
El Pla de Vilanoveta va estar anys inactiu i es va reactivar el 2019, quan Railway SLU, filial de la companyia Maersk, es va instal·lar amb la idea que fos un punt de sortida de 15.000 contenidors anuals.
Valor patrimonial
El Grup Jorge preveia habilitar-hi un centre de distribució
El recinte que Adif ha tret a licitació per a la distribució de cereals és el mateix que l’empresa càrnia Grup Jorge va arrendar per convertir-lo en un centre de distribució de carn. L’empresa, propietària de l’escorxador de Mollerussa, va llogar aquest espai a Adif i tenia previst invertir 10 milions d’euros habilitant naus frigorífiques a l’estació de transport per exportar els seus productes als ports de Barcelona i Tarragona. De fet, l’empresa ja va portar a terme les demolicions de diversos edificis de serveis de la zona que tenien uralita. Tanmateix, l’any passat l’empresa va comunicar la Paeria que renunciava a tirar endavant la tramitació.
D’altra banda, el 2022 Adif va dur a terme la demolició de l’antiga estació ferroviària, un edifici d’estil novecentista. Una decisió que no va agradar a diversos grups polítics i entitats culturals pel seu valor patrimonial. Tanmateix, la terminal no estava catalogada com a bé d’interès històric i artístic.