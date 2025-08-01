Dos joves amb antecedents, arrestats per robatoris en comerços de l’Eix Comercial de Lleida
Un va utilitzar un ganivet per fugir després de robar perfums; l’endemà van intentar sostreure roba
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres dos joves de 19 i 20 anys amb antecedents com a presumptes autors de sengles robatoris en establiments de l’Eix Comercial de Lleida.
El primer es va produir a les 17.15 hores de dimarts en una botiga del carrer del Carme. Dos joves es van emportar diverses colònies. El responsable de la botiga es va adonar de la sostracció i va intentar impedir-ho. Per assegurar la fuga, un dels joves va esgrimir un ganivet de cuina. Van ser gravats per les càmeres de seguretat.
Dimecres al matí, dos joves van robar peces de roba en una botiga del carrer Major però van ser interceptats per un vigilant de seguretat i van ser arrestats pels Mossos.