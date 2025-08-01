Eviten un apunyalament al barri dels Mangraners de Lleida
L’agressor, molt alterat, va ser reduït i traslladat pel SEM sota custòdia dels Mossos d’Esquadra
Diverses persones van evitar ahir a la tarda un apunyalament en el camp de futbol del barri dels Mangraners, a Lleida.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 20.15 hores quan, per causes que es desconeixen, es va produir un aldarull i un dels implicats va treure una arma blanca i en va atacar un altre, segons van explicar diversos testimonis. Unes altres tres persones van aconseguir evitar-ho i van trucar als Mossos d’Esquadra, que hi van acudir amb diverses patrulles.
L’agressor, que estava molt alterat, va ser traslladat en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), custodiat pels Mossos d’Esquadra, que presumiblement el van acabar imputant o detenint per un delicte d’amenaces amb arma blanca.