El Govern avala “les bones pràctiques” de la Paeria amb l’empadronament
La directora general de Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Noa Monràs, va lloar ahir el procés d’empadronament de la ciutat i va destacar “les bones pràctiques” de l’ajuntament en aquest àmbit. Una afirmació que va fer en la seua visita a la ciutat per conèixer com funciona aquest procés i en què la van informar que en els primers sis mesos de l’any s’han donat d’alta al padró un total de 5.195 persones, mentre que l’any passat hi va haver 40.000 tràmits relacionats amb aquest procés. Per la seua part, la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va reiterar que l’empadronament a Lleida es fa “amb total compliment de la legalitat” i amb un protocol que garanteix la inscripció de la persona i l’accés a drets bàsics. Unes declaracions que arriben dos setmanes després que la Justícia obligués el consistori a anul·lar part del protocol a l’estimar un recurs d’ERC. Concretament, suspenia el punt que exigia informar el titular de l’habitatge quan algú vol empadronar-s’hi sense disposar de títol jurídic, com un contracte de lloguer.