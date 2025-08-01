PATRIMONI
La rehabilitació de l’església de la Sang de Lleida permet recuperar una antiga rosassa
A la façana del carrer Sant Antoni, l’empresa va trobar indicis de la seua existència durant les obres i la va reconstruir. Culmina la primera fase que ha inclòs també la renovació de la coberta
La restauració de l’església de la Sang, ubicada a l’Eix Comercial i considerada Bé Cultural d’Interès Nacional, ha permès recuperar un antic ull de bou (una petita rosassa) a la façana del carrer Sant Antoni, que havia estat cobert.
El prior de la Congregació de la Sang, Eduard Segarra, va explicar que l’empresa que va executar les obres, Recop, va trobar indicis d’aquest ull de bou, que està documentat a través de fotografies que constataven la seua existència abans de la Guerra Civil. Van trobar la fusta original de la finestra circular, que han instal·lat de nou, i han reconstruït la motllura.
Ahir van ser retirades les bastides que cobrien l’església des del febrer, quan van començar els treballs, que van ser impulsats pel grup de Junts amb l’aportació de 120.000 de la Paeria en el marc de l’acord del pressupost de la Paeria.
En aquesta primera fase ha estat renovada la façana i la coberta, que estava en mal estat i amb risc de fer malbé el teginat interior, que ara han deixat tapat amb una coberta de fusta. El pressupost ha assolit el mig milió d’euros, que han estat aportats per la Paeria, la Diputació, la Generalitat, la congregació i els fidels.
Segarra va anunciar que preveuen una segona fase quan disposin de finançament, esperen que en un o dos anys, en la qual restauraran el teginat i la portalada renaixentista, en la qual volen reinstal·lar les escultures de tres sants, mutilats durant la Guerra. La congregació conserva les restes, sense caps ni extremitats, i abans de recol·locar-les ha d’aclarir-ne la identitat.
El prior va indicar que el del centre és sant Antoni Abat i estudien si els altres són sant Bonaventura i sant Isidor o sant Agustí i sant Jeroni.