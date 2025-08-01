Presó per a l’home que va atacar urbans amb un ganivet al centre de Lleida
L’individu, que no obeïa les ordres, es va atansar als agents amb la intenció d’apunyalar-los
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir presó provisional sense fiança per a l’home de 27 anys detingut dimecres al carrer Acadèmia acusat d’atacar agents amb un ganivet. Va ser arrestat pels delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa, amenaces i atemptat a l’autoritat.
L’individu, que no obeïa les ordres, es va atansar als agents amb la intenció d’apunyalar-los. Finalment, un dels policies, fent ús d’un escut que li va permetre evitar fins a dos escomeses, el va poder arraconar, i així es va produir el seu arrest.
Els fets van ocórrer al voltant de les 13.45 hores al carrer Acadèmia, quan un agent de la Guàrdia Urbana que es trobava fora de servei va sol·licitar a un individu que abandonés l’entrada d’un edifici on sol estar i genera molèsties al veïnat, segons va informar la Paeria. L’home s’hi va negar i va reaccionar de forma agressiva, intentant agredir el policia amb un ganivet.
En aquell moment, un agent dels Mossos d’Esquadra, que també estava fora de servei i passava per allà, va donar suport a l’urbà. Al lloc van acudir un total de cinc patrulles uniformades de la Policia Local, que van haver d’utilitzar defenses extensibles.
L’individu, que continuava empunyant l’arma blanca i no obeïa les ordres policials, es va atansar als agents amb la intenció de clavar-los el ganivet.
Finalment, un dels agents, fent ús d’un escut que li va permetre evitar fins a dos escomeses amb el ganivet, el va poder arraconar, amb la qual cosa es va produir la seua detenció. L’home va continuar oposant resistència.