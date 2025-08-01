DIPLOMÀCIA
La Universitat de Lleida anul·la per la massacre de Gaza el conveni amb una universitat israeliana
Suspèn, de moment, l’arribada d’estudiants d’aquest país per al curs 2026/2027
El consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) va acordar en l’última reunió feta el 23 de juliol suspendre temporalment el conveni de col·laboració directe que tenen amb la universitat israeliana de Ben Gurion, situada a la regió del Nègueb.
Una mesura que va decidir prendre partint de l’informe en el qual analitzava l’absència d’accions que aquesta universitat havia pres per buscar la pau a Gaza i que comportarà la suspensió dels programes de mobilitat que permetia universitaris israelians venir a estudiar a Lleida per al curs 2026/2027.
Així ho va assegurar ahir el rector, Jaume Puy, que va assenyalar que “per al curs que ve vindran 2-3 estudiants perquè ja teníem tots els tràmits fets, però a partir del següent se suspèn i ja veurem”. Una mesura que, segons Puy, s’ha decidit prendre per dos principals motius. “El primer és per seguretat, no volem que els alumnes que vinguin d’intercanvi puguin patir represàlies o que paguin els plats trencats per uns fets dels quals no són responsables, mentre que la segona raó és que, amb aquesta mesura, pressionem les institucions israelianes perquè instin el seu govern a posar fi al conflicte”, va assenyalar el rector.
D’altra banda, segons va informar Ràdio Lleida, l’informe que va avalar la suspensió d’aquest conveni assenyala que aquesta universitat mai ha demanat un alto el foc a Gaza i que, a més, s’hi havien produït capítols de repressió no només contra estudiants palestins, sinó també contra professors israelians crítics amb la política del seu país.
Puy va remarcar que la suspensió “només afecta l’únic conveni directe que tenim amb una universitat de Ben Gurion”. En la resta de col·laboracions que té amb institucions europees en les quals hi ha universitats israelianes es mantenen ja que no és competència exclusiva de la UdL deixar-les en suspens.
Rebuig a trencar relacions
Aquesta decisió arriba un any després que el consell de govern rebutgés trencar relacions amb les institucions públiques i privades amb Israel fins que finalitzi l’ocupació de Gaza. Dies abans d’aquesta decisió, diversos estudiants van acampar al Rectorat per exigir tallar relacions amb Israel. Així mateix, l’11 de juliol una protesta propalestina va obligar a interrompre la trobada entre els rectors de la xarxa Euroleague for Life Sciences, ja que la Universitat Hebrea de Jerusalem és sòcia d’aquesta aliança.