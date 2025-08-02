TRIBUNALS
Desestimada una demanda contra el delegat d’USPAC a Lleida
SAP-FEPOL el va denunciar per unes declaracions polèmiques
L’Audiència Provincial de Lleida ha desestimat de manera definitiva la demanda interposada pel sindicat SAP-FEPOL (UGT) contra el delegat del sindicat independent de mossos d’esquadra USPAC a Lleida, Josep Miquel Milagros, per una suposada intromissió il·legítima en l’honor del seu representant a la demarcació. La demanda, segons va comunicar ahir USPAC, pretenia que Milagros fos condemnat a indemnitzar SAP-FEPOL amb 6.000 euros i a demanar disculpes públiques per haver manifestat que “el SAP és el sindicat de la UGT en mossos”, “és el sindicat del Govern de torn amb el qual està amb connivència”, i que “els seus delegats són uns vividors, com el de Lleida, que porta més de 22 anys sense posar-se el puto uniforme, igual que en altres llocs de Catalunya”.
Segons la sentència de l’Audiència Provincial, ja ferma, aquestes expressions no atempten contra la dignitat de ningú, estan emparades pel dret fonamental a la llibertat d’expressió i, a més, no s’ha acreditat que fossin falses.
Tanmateix, condemna al pagament de les costes judicials en les dos instàncies.
USPAC assenyala el caràcter “espuri” i “intimidatori” de la demanda interposada contra el seu delegat a Lleida i que “només buscava silenciar la crítica sindical legítima i judicialitzar en debat intern, desviant els recursos que s’haurien de destinar a defensar els companys”, va afirmar en un comunicat. “No permetrem que els tribunals s’utilitzin per reprimir la llibertat d’expressió ni perseguir els delegats que denuncien el conformisme i la submissió sindical”, va afegir. A més, el sindicat va recordar que una “acció sindical ferma, transparent i independent és l’únic camí per defensar els drets dels mossos d’esquadra”.