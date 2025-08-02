Els Camps de Treball de Medi Ambient de LleidaJove tanquen l’estiu amb èxit i compromís ambiental
La iniciativa busca fomentar l’acció climàtica, l’educació en valors i el lleure universal
Aquesta setmana han finalitzat amb èxit els Camps de Treball de Medi Ambient organitzats per LleidaJove dins el marc de l’Agenda Jove Estiu, una proposta educativa i de lleure que ha permès a 55 joves d’entre 13 i 17 anys participar activament en la conservació del medi ambient durant els mesos de juny i juliol. Els camps s’han estructurat en tres propostes centrades en l’acció climàtica, l’educació en valors i la cura del territori, fomentant la implicació directa de la joventut en la sostenibilitat ambiental i la justícia climàtica.
La primera sortida va tenir lloc a l’Ametlla de Mar, on els i les participants van treballar per a la preservació del medi marí, mitjançant activitats de sensibilització sobre la biodiversitat costanera i l’exploració de l’ecosistema marí.
La segona proposta es va desenvolupar als Vagons d’Àger, centrada en la conservació del Montsec i el pantà de Camarasa. Els joves van dur a terme actuacions ambientals com la construcció de caixes niu i estructures naturals per a la fauna, amb l’objectiu de millorar el patrimoni natural i afavorir la integració paisatgística.
Finalment, la darrera sortida, realitzada aquesta setmana al Prat de Llobregat, es va enfocar en la preservació del fons marí. Durant la visita a la Fundació CRAM, especialitzada en el rescat i recuperació de fauna marina, els i les joves van aprofundir en el coneixement de la biodiversitat del Mediterrani i les amenaces ambientals que afronta.
A més de les activitats ambientals, els participants han gaudit d’un ampli ventall de propostes de lleure, convivència i cohesió social, treballant valors com el respecte, la responsabilitat social i el treball en equip.