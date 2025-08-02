AGRICULTURA
Inserció social en el viver d’agricultors
El viver d’agricultors de la Paeria a Rufea acull un projecte impulsat pel Centre Especial de Treball (CET) El Pla Sant Joan de Déu que promou l’ocupació de persones en risc d’exclusió o discapacitat i produeix hortalisses ecològiques. L’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va visitar ahir l’explotació i va saludar alguns dels cinc treballadors i dos tècnics que participen en la iniciativa. Des del febrer, han plantat carbassons, carabasses, melons, remolatxes, cebes i porros. Marisol Hernández, del CET El Pla, va explicar que treballen en un projecte pilot per produir cremes de verdures enriquides amb proteïna vegetal i volen que la matèria primera provingui d’aquesta finca.
La idea és vendre una part en supermercats i que una altra serveixi d’aliment a persones vulnerables dels hospitals de Sant Joan de Déu.