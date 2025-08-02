EQUIPAMENTS
L’alberg de la Fira de Lleida registra 851 usuaris en dos mesos
El dispositiu d’atenció a persones que venen a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita habilitat al pavelló 3 de la Fira de Lleida ha registrat de moment un total de 5.073 pernoctacions, des que va entrar en funcionament el passat 2 de juny, segons dades facilitades per la Paeria. Això suposa una ocupació d’una mitjana de més de vuitanta persones per nit.
L’ajuntament va precisar que el nombre total de persones diferents ateses és de 851. El pavelló, que té 101 places, estarà actiu fins a finals d’agost, i cada usuari pot pernoctar un màxim de set dies. Així mateix, l’ajuntament va indicar que als 17 habitatges facilitats per l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) per a aquesta campanya estan allotjats actualment 89 homes i 6 dones.
Mentrestant, hi continua havent persones dormint al ras als Camps Elisis, fins i tot a ple dia. Els veïns de Cappont ja han lamentat aquesta situació en reiterades ocasions, que es repeteix cada any des que el pavelló 3 s’habilita com a alberg d’estiu. En principi, aquest any estava previst utilitzar l’antic hotel de l’estació per a aquesta finalitat, però al final no hi va haver acord entre la Paeria i Adif.