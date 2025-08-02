El turisme actiu respira alleujat amb bones reserves d’aigua
Les empreses d’esports d’aventura també experimenten un auge significatiu i apunten a un estiu amb un alt nivell d’activitat. Flòrido Dolcet, president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, va destacar que les previsions per a aquest cap de setmana són de treballar gairebé al 100% de la capacitat. “Juntament amb el cap de setmana del 15 d’agost, aquest és el que més reserves hi ha”, va comentar. A més, Dolcet va ressaltar que el conveni amb Endesa per regular el cabal de la Noguera Pallaresa permetrà mantenir unes condicions òptimes al llarg de tota la campanya. “Rius, pantans i barrancs compten amb prou aigua”, va afegir.
Marc Codinas