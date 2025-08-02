El turisme obre el mes d’agost amb ple en càmpings i hotels al 85% a Lleida
El sector, optimista en el mes àlgid de la campanya tot i que la despesa es retalla
Lleida encara el mes d’agost amb reserves a l’alça en hotels, càmpings, cases rurals i restaurants, especialment el Pirineu. El turisme actiu viu un auge després del final de la sequera, amb empreses fregant el ple. Tanmateix, l’encariment de l’allotjament i dels costos bàsics limita la rendibilitat malgrat l’altíssima demanda.
Lleida espera fer el seu propi agost turístic amb l’inici del mes més intens de l’estiu, que arranca amb reserves elevades en hotels, cases rurals i restaurants, especialment a les comarques del Pirineu i la Val d’Aran. S'hi ha de sumar l’auge en el turisme actiu i els esports d’aventura en una campanya marcada pel final de la sequera, mantenint les empreses del sector a gairebé el 100% de la seua activitat durant aquest cap de setmana (vegeu el desglossament).
Lleida
El turisme actiu respira alleujat amb bones reserves d’aigua
Marc Codinas
En aquest context d’alta demanda, el sector turístic lleidatà no escapa a una de les grans tendències de l’Estat, on les destinacions de totes les zones turístiques s’han encarit.
El preu de l’allotjament ha registrat una notable pujada els últims anys, una tendència que coincideix amb el creixement de les rendes privades i ha situat la demanda en nivells rècord.
Tanmateix, segons adverteixen els representants del sector hoteler, aquest augment de preus no es tradueix automàticament en millors marges per als empresaris, ja que l’encariment d’alguns dels principals costos del negoci —com l’energia, el personal i els productes bàsics— compensa bona part de l’increment d’ingressos.
Josep Castellarnau, president de la Federació d’Hostaleria, explica que malgrat que les reserves oscil·len entre el 80% i el 85% tot el mes, “l’augment de l’ocupació no va acompanyat d’una major rendibilitat per la pressió dels costos”. Apunta a més a un canvi en els hàbits de consum, ja que “els turistes realitzen estades més curtes i ajusten el pressupost per al lleure i la restauració, encara que el nombre de menús servits es manté estable”.
Per la seua part, Mario Mata, president de la Federació de Cases Rurals, assenyala que les cases de pagès han experimentat un augment en reserves en aquesta primera part de la campanya i que la tendència indica que milloraran les xifres de l’any passat.
“La gent busca allotjaments amb cuina per reduir costos i, encara que viatgen més, disminueix la durada de l’estada”, explica.
Quant als càmpings, Cel Feliu, presidenta de Càmpings de Lleida, destaca que “fins al 24 d’agost s’espera fregar el ple”. “Més enllà dependrà en gran part de la meteorologia”, va assenyalar.
Pel que fa a l’àmbit del turisme rural, Mata destaca que la bona meteorologia i el final del període de sequera han animat les activitats d’aventura i, si bé la demanda es manté forta, les cases rurals també perceben l’impacte de l’encariment dels costos clau.