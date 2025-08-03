SEGRE

Els mercats de la Rambla, el Barris Nord i el Camp d’Esports mantenen la seva activitat durant el mes d’agost

El mercat de l'Horta serà l'únic que no obrirà durant aquest mes.

El mercat de la Rambla aquest matíAjuntament de Lleida

Redacció
Guissona

Durant el mes d'agost els mercats de la ciutat seguiran en funcionament, excepte el mercat de l'Horta que reprendrà la seva activitat el dissabte 6 de setembre.

El mercat de la Rambla ha instal·lat aquest matí les parades a l'avinguda Francesc Macià, com cada primer diumenge de mes. El pròxim dia de mercat serà diumenge 7 de setembre.

Pel que fa als mercats de Barris Nord i del Camp d’Esports, continuaran funcionant de forma ordinària els dissabtes i dijous.

